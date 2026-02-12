El Servicio de Impuestos Internos (IRS) confirmó una noticia que ya empieza a generar expectativa en millones de hogares: a partir de febrero de 2026, muchos contribuyentes de Estados Unidos podrán recibir depósitos directos correspondientes a los reembolsos del año fiscal 2025. El anuncio llega en un escenario marcado por la inflación persistente, el aumento de los costos energéticos y recientes ajustes en el sistema tributario, factores que convierten a estos pagos en un alivio clave para la economía familiar. Desde el organismo aclaran que no se trata de un nuevo estímulo económico ni de un bono extraordinario, sino de reembolsos legítimos originados en retenciones en exceso y en la aplicación de créditos fiscales vigentes, principalmente el Crédito Tributario por Hijos (CTC) y el Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo (EITC). La temporada de impuestos del año fiscal 2025 comenzó oficialmente el 26 de enero de 2026, y el IRS espera procesar cerca de 164 millones de declaraciones individuales. En este contexto, las estimaciones oficiales indican que el reembolso promedio rondará los 3.800 dólares, impulsado por ajustes en la deducción estándar, cambios normativos aprobados en 2025 y el peso de los créditos reembolsables. Dentro de ese universo, el monto de 2.000 dólares aparece como una cifra recurrente entre quienes califican para el CTC, que permite reclamar hasta ese monto por cada hijo elegible, y para el EITC, cuyo beneficio máximo puede superar los 7.400 dólares en familias numerosas. Para muchos contribuyentes, el depósito de febrero representa una combinación de ambos beneficios y de impuestos retenidos de más durante el año. El IRS insiste en que la presentación electrónica y la elección del depósito directo son determinantes: más del 90 % de los reembolsos enviados por esta vía se acreditan en menos de 21 días, mientras que los cheques en papel están siendo eliminados de manera progresiva desde finales de 2025. Aunque no existe una fecha única para todos, el IRS estableció un calendario estimado para los reembolsos de 2026. Quienes presenten su declaración a fines de enero podrían ver el dinero reflejado desde el 6 de febrero, mientras que las presentaciones realizadas a comienzos de febrero recibirían los fondos entre el 13 y el 27 de ese mes. En el caso de declaraciones que incluyen EITC o ACTC, los depósitos suelen liberarse a partir del 2 de marzo debido a controles adicionales obligatorios. Para acceder a un reembolso es necesario cumplir con ciertos requisitos de elegibilidad: Las familias de ingresos bajos y moderados, trabajadores con dependientes y personas que pagaron impuestos de más durante el año concentran la mayoría de los casos que acceden a este beneficio. El estado del pago puede consultarse mediante la herramienta oficial “Where’s My Refund?” o la aplicación IRS2Go, que suelen actualizar la información unos 21 días después de enviada la declaración. De cara a la temporada 2026, el IRS recomienda una serie de pasos clave para recibir el reembolso más rápido y sin contratiempos. Presentar la declaración lo antes posible, revisar cuidadosamente los formularios W-2 y 1099, y verificar los datos bancarios son medidas esenciales. También se sugiere utilizar IRS Free File si se cumplen los requisitos de ingresos y evitar intermediarios no autorizados, una fuente frecuente de errores y estafas. Además, los contribuyentes pueden dividir el reembolso en varias cuentas bancarias o destinar una parte a ahorros o planes de retiro mediante el Formulario 8888, una opción cada vez más utilizada para organizar las finanzas personales.