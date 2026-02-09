El Gobierno de Estados Unidos cuenta con amplias facultades legales para embargar propiedades y congelar cuentas bancarias cuando los residentes no cumplen con las normas estrictas impuestas por las autoridades. A través de distintos mecanismos administrativos y judiciales, las autoridades federales pueden iniciar procesos de cobro que afectan tanto a ciudadanos como a extranjeros. Las autoridades pueden iniciar acciones contra inmigrantes indocumentados que: El embargo no se aplica de forma inmediata. Normalmente se requiere una orden judicial o una resolución administrativa firme que autorice el cobro. Antes de congelar cuentas o intervenir propiedades, las autoridades deben: