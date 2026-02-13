El Servicio de Impuestos Internos (IRS) puede quedarse con los dólares de las cuentas bancarias de quienes hayan dejado pasar el plazo para responder por una deuda tributaria. No se trata de una medida inmediata, pero sí legal y ejecutable. Si la persona ignora las notificaciones oficiales y no paga, la agencia puede aplicar un embargo (“levy”). A diferencia de un gravamen, el embargo permite tomar directamente dinero de cuentas, salarios y ciertos beneficios federales hasta cubrir la deuda. El embargo se activa cuando el contribuyente no responde a los avisos de deuda ni paga dentro del plazo indicado. Antes del primer cobro forzoso, el IRS debe enviar una notificación formal con derecho a solicitar una audiencia de debido proceso de cobro. Es una medida de efecto único sobre la cuenta, pero puede repetirse si la deuda sigue pendiente. El IRS también puede aplicar embargos continuos sobre salarios y ciertos pagos federales. En el caso del sueldo, retiene una parte de cada cheque hasta cancelar la deuda, respetando un monto exento según estado civil y dependientes. A través del Programa Federal de Embargo de Pagos puede retener hasta 15% de beneficios como el Seguro Social. También puede interceptar reembolsos estatales y pagos pendientes de clientes. En todos los casos, la agencia debe notificar antes del primer embargo por cada período fiscal.