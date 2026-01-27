El Gobierno confirmó que el Servicio de Impuestos Internos (IRS) anticipa reembolsos históricos y más rápidos que nunca para los contribuyentes que cumplan con un requisito clave al presentar su declaración de impuestos.

El organismo busca acelerar los pagos en la nueva temporada fiscal y reducir demoras en la acreditación del dinero.

De acuerdo con datos oficiales, la mayoría de las personas recibe un reembolso cada año y el monto promedio superó los u$s 2.900 en la última temporada. Para este nuevo ciclo, el IRS espera que los pagos sean más elevados y se acrediten en menos tiempo para quienes utilicen el mecanismo recomendado.

¿Qué hay que hacer para recibir reembolsos históricos y más rápidos del IRS?

El IRS confirmó que presentar la declaración en forma electrónica y elegir el depósito directo es la manera más rápida y segura de cobrar el reembolso. El organismo está dejando atrás los cheques en papel porque son mucho más propensos a perderse, demorarse o ser devueltos por errores de envío.

Cómo activar el depósito directo

Con software impositivo: seleccionar “depósito directo” e ingresar número de cuenta y routing del banco.

Con un preparador de impuestos: solicitar explícitamente el solicitar explícitamente el depósito directo

Declaración en papel: marcar la opción e ingresar los datos bancarios con extremo cuidado para evitar demoras.

¿Cuánto tarda el IRS en pagar y cómo se puede hacer el seguimiento?

Para quienes declaran online y usan depósito directo, el IRS suele emitir el reembolso en menos de 21 días. Una vez aprobado, el dinero puede acreditarse en la cuenta dentro de los cinco días siguientes, salvo que existan correcciones o verificaciones adicionales.

Seguimiento y casos especiales

El estado del pago puede consultarse con la herramienta “Where’s My Refund?” del IRS o por teléfono.

cuatro semanas o más . Declaraciones enviadas por correo pueden demorar

Reembolsos con créditos como el Crédito por Ingreso del Trabajo o el Crédito Tributario Adicional por Hijos tienen fechas mínimas legales de pago a partir de mediados de febrero .

¿Qué pasa si el contribuyente no tiene cuenta bancaria?

El IRS sugiere abrir una cuenta en bancos o cooperativas reguladas por la Federal Deposit Insurance Corporation o la National Credit Union Administration, o usar tarjetas prepagas recargables y apps que acepten depósitos directos. También es posible dividir el reembolso en hasta tres cuentas para administrar mejor el dinero, siempre a nombre del contribuyente o su cónyuge.