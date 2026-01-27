El Servicio de Impuestos Internos (IRS) de Estados Unidos confirmó cambios clave que afectan directamente a miles de familias que recibían el Crédito Tributario Adicional por Hijos (ACTC). En los próximos meses, múltiples contribuyentes dejarán de ser elegibles para cobrar el depósito bancario de hasta 1,700 dólares.

La medida se da en el marco de los controles anuales sobre los créditos fiscales y apunta a limitar el acceso al beneficio únicamente a los hogares que cumplen con condiciones estrictas de ingresos y situación familiar.

Alerta del IRS: estas personas ya no recibirán el depósito de 1,700 dólares

El Crédito Tributario Adicional por Hijos (ACTC) está diseñado para beneficiar a familias de ingresos bajos y moderados. A medida que los ingresos aumentan, el beneficio comienza a reducirse hasta desaparecer por completo.

Las personas con ingresos promedio o altos suelen quedar excluidas por dos motivos principales. En primer lugar, porque el Crédito Tributario por Hijos (CTC) se utiliza en su totalidad para reducir el impuesto adeudado, sin generar un excedente reembolsable.

En segundo lugar, porque el cálculo del crédito adicional depende directamente de los ingresos del trabajo y tiene un tope máximo que no se alcanza cuando el nivel salarial es elevado.

En estos casos, el IRS considera que el contribuyente ya obtuvo el beneficio fiscal correspondiente y, por lo tanto, no corresponde el depósito bancario adicional.

Todos los requisitos para acceder a los créditos de IRS

Requisitos para el Crédito Tributario por Hijo (CTC)

El hijo debe tener menos de 17 años al final del año fiscal .

Debe ser declarado como dependiente del contribuyente.

Tiene que haber vivido con el contribuyente más de la mitad del año.

Debe ser ciudadano estadounidense, nacional de Estados Unidos o residente autorizado.

Debe contar con un número de Seguro Social válido.

No debe haberse mantenido económicamente por su cuenta.

Este crédito se utiliza para reducir el impuesto a pagar y no siempre genera un reembolso en efectivo.

Requisitos para el Crédito Tributario Adicional por Hijo (ACTC)

El contribuyente debe tener ingresos provenientes del trabajo.

El impuesto adeudado debe ser bajo o inexistente.

El Crédito Tributario por Hijos no debe poder utilizarse en su totalidad.

El monto del crédito adicional se calcula en función de los ingresos laborales.

Cuando los ingresos son elevados, el crédito se consume completamente para reducir impuestos y no habilita el pago adicional.