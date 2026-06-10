El Servicio de Impuestos Internos (IRS) -el organismo federal tributario de los Estados Unidos- tiene la facultad legal de embargar cuentas bancarias, salarios, propiedades y hasta pagos del Seguro Social de cualquier contribuyente que no salde su deuda fiscal. La medida aplica a ciudadanos estadounidenses, residentes permanentes y extranjeros con obligaciones tributarias en el país.

El embargo no es inmediato: el IRS sigue un proceso escalonado de notificaciones antes de ejecutar cualquier acción, pero ignorar esas advertencias puede derivar en la pérdida de bienes personales y activos financieros.

El proceso completo está documentado en la Publicación 594 del IRS, actualizada en enero de 2026, que describe en detalle cada etapa del cobro.

Todo comienza con una declaración de impuestos y una factura. Si el contribuyente no paga ni establece un acuerdo de pago, la agencia puede avanzar hacia acciones más severas, que van desde la retención de reembolsos futuros hasta la confiscación y venta de propiedades.

¿Qué es un embargo del IRS y cuándo puede ocurrir?

A diferencia de un gravamen —que es una reclamación legal sobre la propiedad, pero no implica confiscación inmediata— un embargo es una incautación efectiva. El IRS toma físicamente el bien o los fondos para aplicarlos al pago de la deuda.

Ambas figuras pueden coexistir: primero se registra el gravamen como advertencia pública a otros acreedores y luego puede ejecutarse el embargo si la deuda no se resuelve.

Para llegar a ese punto, deben cumplirse tres condiciones previas:

1- El IRS tasó el impuesto y envió una factura al contribuyente.

2- El contribuyente no pagó ni respondió al reclamo.

3- La agencia emitió un Aviso Final de Intención de Embargo con al menos 30 días de anticipación.

Solo tras ese aviso, y si no se toma ninguna acción, el embargo puede ejecutarse.

Existen excepciones —como cuando el cobro está en riesgo o se trata de deuda de un contratista federal— en las que el IRS puede actuar sin ese plazo previo. En esos casos, la agencia envía una carta posterior explicando la incautación y los derechos de apelación disponibles .

El IRS puede iniciar un proceso de embargo contra cualquier persona con obligaciones tributarias en Estados Unidos. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿A quién puede embargar el IRS?

El IRS puede iniciar un proceso de embargo contra cualquier persona con obligaciones tributarias en Estados Unidos, independientemente de su nacionalidad o estatus migratorio.

Eso incluye a:

ciudadanos estadounidenses

residentes permanentes con green card

extranjeros que generen ingresos en el país, ya sea por trabajo, inversiones, negocios o cualquier otra actividad sujeta a impuestos federales.

También están expuestos quienes viven fuera de Estados Unidos pero tienen ingresos de fuente estadounidense o son ciudadanos americanos residentes en el exterior, ya que EE.UU. aplica el sistema de tributación por ciudadanía.

Los empleadores que no depositen correctamente los impuestos sobre la nómina de sus empleados enfrentan el mismo riesgo, incluso a título personal, a través de la Multa por Recuperación del Fondo Fiduciario .

En todos los casos, el estatus migratorio no es un factor que el IRS considera para determinar si aplica o no una acción de cobro . Lo que determina la exposición al embargo es exclusivamente la existencia de una deuda tributaria impaga.

Qué bienes puede embargar el IRS

El IRS puede retener una amplia gama de activos. Entre los más comunes:

Sueldos, salarios y comisiones: el embargo se aplica una sola vez al empleador y permanece vigente hasta que la deuda se cancele o se llegue a un acuerdo.

Cuentas bancarias: los fondos disponibles quedan retenidos. El los fondos disponibles quedan retenidos. El banco otorga un plazo de 21 días antes de transferir el dinero al IRS, período durante el cual el contribuyente puede disputar la titularidad de la cuenta.

Cuentas de jubilación: incluye planes IRA, 401(k), SEP-IRA, Keogh y el Thrift Savings Plan, según los términos del plan y los derechos adquiridos del titular.

Pagos federales: bajo el Programa de Embargo sobre Pagos Federales, el IRS puede retener hasta el 15% de beneficios como el Seguro Social (OASDI) y pagos a contratistas del gobierno.

Propiedades inmuebles y vehículos: el IRS puede incautar una vivienda o automóvil, fijar un precio mínimo de venta, notificar al público y vender el bien. Si quedan fondos tras cancelar la deuda, se reembolsan al contribuyente.

Sin embargo, la ley protege ciertos bienes de manera explícita. El IRS no puede embargar :

Beneficios de desempleo.

Compensaciones laborales por accidentes de trabajo.

Ciertos pagos por discapacidad relacionados con el servicio militar.

Asistencia pública y pagos de manutención de menores ordenados judicialmente.

Libros escolares, ropa necesaria, víveres y muebles básicos del hogar.

Herramientas indispensables para el trabajo o negocio del contribuyente.

A diferencia de un gravamen —que es una reclamación legal sobre la propiedad, pero no implica confiscación inmediata— un embargo es una incautación efectiva. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Cómo evitar el embargo: opciones antes de que sea tarde

El IRS no llega al embargo sin antes ofrecer alternativas. Cualquier contribuyente que reciba una factura tiene varias vías para resolver su situación antes de que la agencia ejecute una incautación.

En todos los casos, es condición indispensable tener presentadas todas las declaraciones de impuestos requeridas: el IRS no considera ningún acuerdo si hay declaraciones pendientes.

Las principales opciones disponibles son:

Plan de pagos a plazos: permite saldar la deuda en cuotas periódicas. Puede solicitarse en línea en permite saldar la deuda en cuotas periódicas. Puede solicitarse en línea en irs.gov/plandepago . Personas físicas con deudas de hasta u$s 100,000 pueden acceder a planes de hasta 180 días; quienes deben hasta u$s 50,000 califican para cargos administrativos reducidos.

Ofrecimiento de Transacción (OIC): permite negociar el pago de una cifra menor a la deuda original si el contribuyente demuestra que no puede afrontar el monto completo. Se solicita mediante el permite negociar el pago de una cifra menor a la deuda original si el contribuyente demuestra que no puede afrontar el monto completo. Se solicita mediante el Formulario 656 . Contribuyentes de bajos ingresos pueden quedar exentos de la cuota de solicitud.

Aplazamiento temporal del cobro: si la situación financiera impide cualquier pago, es posible solicitar que la cuenta se registre como “actualmente no cobrable”. Los intereses y multas siguen acumulándose durante ese período, pero el IRS suspende las acciones de cobro.

Qué hacer si el embargo ya fue emitido

Recibir un aviso de embargo no significa que todo esté perdido. El contribuyente tiene 30 días desde la fecha del Aviso Final de Intención de Embargo para solicitar una audiencia ante la Oficina de Apelaciones del IRS, a través del proceso conocido como Debido Proceso de Cobro (CDP).

Durante esa audiencia, el cobro queda suspendido y el contribuyente puede proponer alternativas como un plan de pagos o un Ofrecimiento de Transacción.

Si la propiedad ya fue incautada pero aún no vendida, el IRS puede devolverla bajo ciertas condiciones: si la incautación fue prematura o ilegal, si devolver el bien facilita el cobro de la deuda, o si el contribuyente firma un plan de pagos.

En el caso de bienes inmuebles ya vendidos, existe un plazo de 180 días para recuperarlos pagando al comprador el precio de venta más un interés anual del 20%, compuesto diariamente . Si el embargo fue indebido y generó cargos bancarios u otros daños económicos, el IRS puede reembolsar esos gastos a través del Formulario 8546 .

El embargo puede afectar el pasaporte

Una consecuencia que pocos contribuyentes conocen: una deuda tributaria sin pagar superior a u$s 66,000 —cifra ajustada anualmente por inflación y vigente en 2026— puede derivar en la suspensión o revocación del pasaporte estadounidense.

La incautación del pasaporte es una posible consecuencia de tener una deuda tributaria grave con el IRS. Shutterstock

Cuando el IRS certifica una deuda de ese nivel como “gravemente morosa” y se han agotado los recursos administrativos disponibles, la agencia notifica al Departamento de Estado, que puede negarse a emitir o renovar el documento, e incluso revocar uno ya vigente.

Esta disposición surge de la Ley de Reparación del Transporte Terrestre (FAST Act) de 2015 y aplica tanto a ciudadanos como a residentes naturalizados con pasaporte estadounidense.

Para regularizar la situación , el contribuyente debe pagar la deuda, establecer un plan de pagos vigente o demostrar que la deuda está bajo disputa formal ante la Oficina de Apelaciones.

Derechos del contribuyente durante el proceso de cobro

El proceso de cobro del IRS no es unilateral. Toda persona con deuda fiscal tiene derechos concretos en cada etapa: puede apelar la mayoría de las decisiones ante la Oficina de Apelaciones, que es independiente del área de cobros y tiene prohibido coordinarse con ella sobre la solidez del caso.

Durante el proceso, el contribuyente puede ser representado por:

Un abogado.

Un contador público certificado.

Un agente registrado ante el IRS.

Un familiar inmediato.

Para designar un representante formal, se utiliza el Formulario 2848 .