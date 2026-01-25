Este lunes 26 de enero inicia en todo el país la temporada fiscal 2026, que se extenderá hasta el miércoles 15 de abril. Durante este período, los contribuyentes presentan sus declaraciones, saldan las obligaciones pendientes y solicitan cualquier crédito para el que califiquen.

En ese marco, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) advierte a todos los contribuyentes a través de su sitio web oficial sobre las penalizaciones que se aplicarán cuando si se intentan saldar obligaciones fiscales con cuentas bancarias que no disponen de fondos suficientes.

De acuerdo con lo señalado por la agencia federal, estas multas se notificarán con un aviso personalizado y estarán basadas en los pagos que se intentaron realizar sin el dinero necesario.

No obstante, bajo ciertas circunstancias IRS podría contemplar que esta operación fue realizada de manera errónea y no aplicar la penalización a quienes puedan demostrarlo.

¿Cuándo aplicará IRS esta multa?

“La multa por cheque rechazado u otra forma de pago se aplica si no tiene suficiente dinero en su cuenta bancaria para cubrir el pago que realizó por el impuesto que debe”, señalan las autoridades. En estos casos, el banco rechaza y devuelve el cheque o el pago electrónico, calificando el monto como “impago”.

Cuando se intente abonar sin fondos un impuesto menor a USD 1250, la multa será igual a lo que debía pagarse o USD 25, lo que resulte menor. En el caso contrario, si el pendiente es de USD 1250 o más, la multa será representativa de un 2% de lo que debía abonarse.

Al momento en el que IRS aplica esta penalización, se envía un aviso al contribuyente notificando la decisión. Allí se informará sobre el plazo a pagar la penalización, que debe cumplirse de manera estricta para evitar que se acumulen intereses.

La fecha límite para pagar los impuestos adeudados es el 15 de abril de 2026. Fuente: archivo.

¿Qué debo hacer si cometí un error? Esto dice el IRS

IRS explica que la penalización queda sin efecto cuando se comprueba que el pago intentó ser efectuado de buena fe y que el contribuyente contaba con los considerados "motivos razonables" para creer que la cuenta con la que se realizó la operación tenía los fondos necesarios.

Para solicitar a la agencia que se reconsidere la sanción, se deben seguir los pasos a continuación

Elaborar una declaración por escrito especificando por qué la penalización debería suspenderse Incluir cualquier documento que pueda evidenciar que la cuenta tenía los fondos suficientes para realizar el pago (puede ser una carta del banco) Firmar y fechar la declaración Enviarla a la dirección de correo que figura en el aviso