El Servicio de Impuestos Internos (IRS) o Internal Revenue Service de Estados Unidos detalla en su sitio web oficial cuáles son las medidas que puede tomar al iniciar un proceso de cobro si un contribuyente deudor no responde en tiempo y forma a los llamados y notificaciones oficiales.

En estos casos, los conocidos como revenue officers -empleados civiles encargados de intervenir en la recaudación fiscal- pueden realizar visitas presenciales con el fin de resolver deudas pendientes y conversar sobre las opciones de pago disponibles según cada caso.

IRS visitará casa por casa a quienes no hayan respondido esta llamada

Las autoridades indican que estas visitas no ocurren de manera automática, sino que se enmarcan en un proceso de cobro que se lleva a cabo luego de que un tributante ignore de forma reiterada las comunicaciones del organismo.

Antes de acudir, se envían diversas cartas o avisos, incluyendo la Carta 725-B y se intenta establecer comunicación telefónica para coordinar el encuentro. Si no se recibe la debida respuesta, la visita al hogar o negocio puede llevarse a cabo de todas formas.

Los agentes del IRS pueden realizar visitas sin aviso cuando se ignoran las llamadas oficiales. Fuente: Shutterstock. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Qué ocurre durante estas visitas oficiales

Durante el encuentro, los agentes informarán al contribuyente sobre sus derechos, obligaciones y consecuencias de no saldar la deuda fiscal.

En estas visitas, el oficial brinda la alternativa de cobrar el impuesto adeudado en el momento para resolver finalmente el pendiente y que no se apliquen medidas más extremas a posteriori.