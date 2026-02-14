En un contexto donde cada vez más familias buscan simplificar la herencia y reducir costos legales, un mecanismo poco conocido comienza a ocupar un lugar central en la planificación patrimonial en Estados Unidos. Se trata de la Transferencia Por Fallecimiento (TOD), una figura que permite que ciertos bienes cambien de titular de forma directa tras la muerte del propietario, sin atravesar el largo y costoso proceso sucesorio. Aunque no es una solución universal ni válida en todos los estados, la TOD se consolida como una alternativa atractiva para quienes desean ordenar la transmisión de su patrimonio sin perder control durante su vida. La Transferencia Por Fallecimiento, conocida legalmente como Transfer on Death (TOD), permite designar uno o más beneficiarios para que reciban un activo específico de manera automática al morir el titular. La clave del sistema es que el bien no pasa por la sucesión, lo que acelera los tiempos y reduce gastos judiciales. Este mecanismo puede aplicarse —según la legislación estatal— a bienes raíces, cuentas bancarias, inversiones, vehículos, fondos mutuos y valores financieros, entre otros activos. La transferencia solo se activa tras el fallecimiento, momento en el cual los beneficiarios presentan el certificado de defunción y la documentación requerida para asumir la titularidad. Uno de los puntos que explica el auge de la escritura TOD es que el propietario mantiene control absoluto sobre el bien mientras vive. Puede venderlo, modificar beneficiarios, revocar la designación o cambiar la distribución sin pedir autorización a terceros. Crear una escritura TOD requiere el cumplimiento de requisitos formales que pueden variar según la jurisdicción, aunque el procedimiento tiende a ser más sencillo en comparación con otras herramientas legales. En términos generales, es necesario: Por estas razones, la Transferencia Por Fallecimiento se presenta como una opción intermedia entre el testamento tradicional y estructuras más complejas. Entre los principales beneficios de la Transferencia Por Fallecimiento, se destacan: A pesar de sus beneficios, la Transferencia Por Fallecimiento presenta diversas complicaciones. Entre los riesgos más destacados se encuentran: