Una serie de días con temperaturas atípicamente calurosas llegarán al norte y centro de Estados Unidos durante esta semana, reemplazando las condiciones invernales por un clima más bien primaveral. De acuerdo con lo pronosticado por los expertos, los valores cálidos, el aire seco y las ráfagas de viento se extenderán los próximos días para cambiar por completo el patrón climático, aunque se espera que el mayor pico de calentamiento tenga lugar hoy y el martes. Meteorólogos de AccuWeather señalan que este período puede convertirse en el más prolongado de clima cálido para el Atlántico medio desde el último registro atípico, que tuvo lugar al comenzar el año. Los especialistas explican que los días más cálidos serán lunes y martes, con valores que se encontrarán entre 11° y 17° por encima de la media histórica registrada. Sin embargo, para mediados de semana se espera que lugares como Pittsburgh puedan alcanzar hasta los 16°C, lo que igualaría valores experimentados por última vez en enero, de forma igual de atípica. Si bien este cambio climático supone un alivio para quienes afrontaron intensos fríos y nevadas, especialistas advierten que vendrá acompañado de aire seco y ráfagas de viento, lo que enciende las alertas por la posibilidad de incendios forestales. Según se informa, el mayor riesgo está previsto para las zonas que abarcan desde norte de Texas hasta el oeste de Nebraska.