Las personas que no cumplan con estos requisitos verán sus cuentas bancarias perjudicadas.

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) de Estados Unidos posee facultades amplias para cobrar deudas tributarias no saldadas. Como medida extrema, la agencia puede bloquear el acceso a las cuentas bancarias e incluso embargar fondos del contribuyente. Para evitar esta situación crítica, es fundamental conocer las acciones de cobro forzoso que aplica el organismo y, sobre todo, cuál es el trámite que debes completar para proteger tus finanzas.

El incumplimiento fiscal activa un protocolo de sanciones que, en última instancia, permite al IRS confiscar bienes e intervenir cuentas sin necesidad de una orden judicial previa, especialmente si se ignoran las notificaciones oficiales.

Cómo funcionan los bloqueos y embargos del IRS

El organismo activa sus mecanismos de cobro cuando una persona no cumple con sus obligaciones tributarias y no responde a los avisos de cobro. La sanción más severa que puede aplicar el IRS es el embargo de la cuenta bancaria, lo que significa congelar tus fondos y retirar el dinero disponible para cubrir la deuda pendiente.

Las situaciones que habilitan al IRS a tomar medidas extremas incluyen:

Deudas tributarias no saldadas.

Ignorar notificaciones de cobro del IRS, incluso si crees que no debes los impuestos citados.

No presentar la declaración de impuestos en el plazo oficial, lo que se considera un incumplimiento grave.

No mantener los datos actualizados, como la dirección fiscal, lo que lleva a no recibir las notificaciones.

Cuando el IRS envía un aviso de su intención de incautar una cuenta financiera (generalmente a través del Formulario 668-A), tus fondos pueden congelarse como medida de cobro.

El trámite clave para liberar el embargo y proteger a tu familia

El bloqueo de cuentas bancarias puede afectar no solo al contribuyente con deuda, sino también, en ciertos casos, a los fondos de sus familiares si están en cuentas compartidas.

El trámite urgente y esencial para detener o revertir el embargo es la comunicación y negociación activa con la agencia. Si recibes el Formulario 668-A, debes contactar al IRS al número indicado en el aviso para detallar por qué los fondos son de tu pertenencia y no del contribuyente deudor.

Si tienes deuda pendiente, el IRS recomienda presentar la declaración incluso sin tener el dinero para pagar. La medida más efectiva es establecer un plan de pagos con el IRS, lo que puede llevar a que el embargo sea liberado.

Quienes reciban un aviso del IRS no deben ignorarlo. Lo importante es contactar al organismo y acordar una solución de pago o aclarar la situación es el trámite obligatorio para evitar el congelamiento de tus cuentas, la retención de tus salarios y el embargo de otros bienes.

Otras consecuencias del incumplimiento fiscal

Además del embargo de cuentas, el IRS está habilitado para tomar otras medidas de cobro forzoso cuando el contribuyente no coopera:

Retención de salarios: El empleador puede quedar obligado a enviar parte de tu salario directamente al IRS. Gravámenes sobre bienes: La deuda fiscal puede bloquear la venta o refinanciación de propiedades. Confiscación de bienes: En casos graves, la agencia puede tomar posesión de vehículos, inversiones y cuentas de ahorro. Retención de reembolsos futuros.