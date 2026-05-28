Millones de personas en Estados Unidos generan ingresos por aplicaciones y trabajos independientes sin saber que deben reportarlos al fisco.

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) confirmó que quienes superen los u$s 400 netos anuales por este tipo de actividad están obligados a declararlos, bajo riesgo de perder cuentas bancarias, propiedades y bienes personales.

El organismo tiene facultades para ejecutar ese embargo sin orden judicial. El mecanismo se activa tras un ciclo de notificaciones: si el contribuyente no responde al aviso de deuda y deja vencer el plazo de 30 días posterior a la advertencia formal, el Gobierno queda habilitado para intervenir sobre su patrimonio.

¿Qué ingresos generan la obligación de declarar ante el IRS?

El umbral de u$s 400 netos anuales es bajo y fácil de superar. La obligación aplica a cualquier trabajo fuera de una relación de dependencia, sin importar si es ingreso principal o complementario, y sin importar si la plataforma emite documentación fiscal.

Actividades alcanzadas

Transporte de pasajeros con Uber, Lyft u otras apps

Reparto con DoorDash, Instacart o Grubhub

Alquiler temporario por Airbnb o similares

Servicios freelance o ventas en línea

Cada año sin declarar, la deuda crece: el IRS aplica intereses y recargos automáticos que pueden convertir una obligación menor en un problema fiscal de mayor escala.

El umbral de u$s 400 netos anuales es bajo y fácil de superar. El cronista

¿Qué trámite hay que hacer para no perder cuentas y bienes?

La declaración anual es el paso obligatorio, pero no el único. Los trabajadores independientes también deben pagar el impuesto sobre el trabajo por cuenta propia y, si los ingresos son regulares, realizar pagos trimestrales estimados para evitar saldos pendientes.

Qué puede embargar el IRS

Fondos en cuentas bancarias

Sueldos, pensiones y comisiones

Vehículos, viviendas y bienes personales

El IRS ofrece planes de pago en cuotas para quienes no pueden cancelar la deuda de una vez. Iniciar ese proceso antes de recibir una orden de embargo es, según el organismo, la forma más efectiva de proteger el patrimonio.