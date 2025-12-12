Estados Unidos reforzó los controles fiscales sobre las billeteras virtuales que contienen criptomonedas, con un seguimiento más estricto a los movimientos y ganancias digitales declaradas durante la temporada fiscal.

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) se prepara para aplicar medidas regulatorias durante la temporada impositiva 2026, enfocadas en detectar operaciones no declaradas y posibles maniobras de evasión fiscal .

El organismo recordó que activos digitales como Bitcoin, stablecoins o tokens no fungibles (NFT) son considerados propiedad a efectos tributarios, por lo que cualquier persona que no declare correctamente sus movimientos podría enfrentar multas significativas o incluso el embargo de sus billeteras virtuales.

Por qué el Gobierno puede confiscar estas billeteras virtuales

Según el ente recaudador federal, todas las operaciones con activos digitales deben informarse en la declaración de impuestos del año fiscal correspondiente. Esto incluye tanto compras, ventas o intercambios, como la recepción de pagos o recompensas en criptomonedas . Omitir esta información constituye una violación de las normas fiscales federales.

El IRS exige responder con precisión la pregunta del formulario principal: “¿Recibió, vendió, intercambió o enajenó algún activo digital durante el año fiscal?”

No hacerlo puede derivar en sanciones severas. La multa por incumplimiento intencional vigente asciende a u$s 660 por cada declaración incorrecta o incompleta.

Todas las operaciones con activos digitales deben informarse en la declaración de impuestos del año fiscal correspondiente. Foto: Archivo

Billeteras virtuales: cómo declarar ante el IRS

El ente recaudador federal insiste en que los ingresos obtenidos mediante billeteras virtuales son tributables y deben expresarse en dólares. Esto abarca tanto los pagos por servicios o sueldos en criptoactivos como los premios o bonificaciones recibidas en formato digital.

El IRS recomienda:

Incluir el monto en el formulario W-2 si fue recibido como salario.

Convertir siempre el valor de las criptomonedas a dólares, usando un tipo de cambio razonable y consistente.

Aplicar los impuestos federales, FICA y FUTA cuando corresponda.

En el caso de los trabajadores independientes, las criptomonedas cobradas por sus servicios deben reportarse como ingresos por cuenta propia, calculados al valor justo de mercado del día de recepción.