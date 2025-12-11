En respuesta a la Orden Ejecutiva 14247, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) inició a principios de octubre una transición hacia reembolsos completamente electrónicos, dejando atrás la entrega de cheques en papel para la mayoría de los contribuyentes.

Con la implementación de esta nueva normativa, la agencia brindó instrucciones claras para la temporada de presentación de impuestos 2026 y anticipó demoras de varias semanas en los pagos de quienes no las respeten.

Pagos en alerta: Estados Unidos frenará masivamente los pagos de quienes no cumplan esta condición

Aunque los cambios no aplican para las declaraciones de impuestos correspondientes a 2024 o años anteriores, ahora se indica presentar la de 2025 con la información de Depósito Directo.

De acuerdo con IRS, este trámite no será necesario para los contribuyentes que califiquen para una excepción

La declaración 2025 deberá incluir información de depósito directo. Fuente: archivo. designer491

Cuánto tiempo podrían frenarse los pagos de quienes incumplan esta condición

Cuando no se cuenta con un motivo para no brindar este dato, la emisión del reembolso en papel se postergará durante seis semanas.

Qué sucede si no dispongo de una cuenta bancaria

En un comunicado oficial compartido por la agencia se detalla que estos casos podrían considerarse una excepción, aunque también estarán disponibles diversas alternativas, como tarjetas de débito prepagas y carteras digitales.

“Se emitirá orientación e información adicional para la presentación de impuestos de 2025 antes de la temporada de presentaciones de 2026″, indicó IRS.