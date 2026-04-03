El Servicio de Impuestos Internos (IRS) confirmó que existe una fecha límite clave tras la cual no se garantiza el procesamiento normal de reembolsos de impuestos, en medio del cierre de la temporada fiscal en Estados Unidos. La advertencia impacta directamente a millones de contribuyentes que aún no presentaron su declaración. Con más de 79 millones de declaraciones ya recibidas sobre un total estimado de 164 millones, quienes no cumplan con los plazos pueden enfrentar demoras, sanciones o complicaciones para cobrar su dinero. Aunque el IRS mantiene tiempos estándar durante la temporada activa, las condiciones cambian después del vencimiento oficial, especialmente para quienes presentan fuera de término o requieren revisiones adicionales. La fecha clave es el 15 de abril de 2026, cuando vence el plazo federal para presentar la declaración correspondiente al año fiscal 2025. Desde ese momento, el IRS sigue aceptando presentaciones, pero deja de garantizar el procesamiento prioritario de los reembolsos. Esto puede traducirse en esperas más largas o controles más estrictos. Después del 15 de abril: Quienes no lleguen a tiempo pueden solicitar una extensión con el Formulario 4868, que otorga plazo hasta el 15 de octubre de 2026, aunque no posterga el pago de impuestos. El IRS estima que la mayoría de los reembolsos se emiten en menos de 21 días, siempre que la declaración se presente electrónicamente y sin errores. Sin embargo, hay factores que pueden generar demoras, especialmente cuando finaliza la temporada alta o cuando la declaración requiere verificaciones adicionales. Un reembolso puede demorarse si: Además, quienes eligen recibir el dinero mediante cheque en papel pueden esperar al menos cuatro semanas, mientras que el depósito directo sigue siendo la vía más rápida. El IRS ofrece herramientas oficiales para seguir el estado de la devolución y detectar posibles problemas en tiempo real. Para consultar el estado del reembolso: Estas opciones permiten verificar si el reembolso fue aprobado, enviado o si necesita información adicional. Para evitar demoras, el organismo recomienda presentar la declaración de forma electrónica, elegir depósito directo y responder rápidamente a cualquier notificación. En el tramo final de la temporada fiscal, estos pasos son clave para no quedar fuera del circuito rápido de pagos.