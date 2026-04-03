En medio de una mayor fiscalización, crecen las dudas sobre una situación que genera preocupación: ¿pueden los agentes del IRS presentarse en tu casa si no presentaste la declaración de impuestos? Según información oficial del propio organismo, la respuesta es sí, pero bajo condiciones específicas. El IRS confirma que sus agentes pueden realizar visitas presenciales, aunque se trata de un recurso limitado y no habitual. Estas inspecciones suelen darse en casos puntuales, como: El organismo aclara que la mayoría de los contribuyentes nunca recibirá una visita en su hogar, ya que el contacto inicial siempre se realiza por correo oficial. De acuerdo con el IRS, cuando un agente visita un domicilio lo hace identificado y con un propósito específico. Además, existen reglas claras que limitan su accionar: Estas pautas buscan evitar fraudes y proteger a los contribuyentes frente a posibles estafas. No presentar la declaración puede derivar en distintas consecuencias. El IRS advierte que esta omisión puede activar: En algunos casos, el organismo puede incluso preparar una declaración sustituta, estimando los ingresos del contribuyente y calculando el monto a pagar, generalmente más alto que el real. La recomendación oficial es clara: regularizar la situación lo antes posible. El IRS ofrece distintas alternativas para quienes no presentaron su declaración: Además, el organismo insiste en que cualquier comunicación legítima comienza por correo, por lo que se debe desconfiar de visitas inesperadas sin previo aviso.