El Servicio de Impuestos Internos (IRS) confirmó que más de 79 millones de contribuyentes ya presentaron su declaración y están recibiendo reembolsos con un aumento promedio del 10,9% antes de la fecha límite del 15 de abril. El monto promedio alcanzó los u$s 3.571, frente a los u$s 3.221 del año anterior. Los datos corresponden al avance de la temporada fiscal 2026 y reflejan una mejora en los pagos, impulsada en parte por cambios recientes en deducciones y beneficios fiscales. En total, el organismo espera recibir cerca de 164 millones de declaraciones. Aunque el incremento ya es visible, especialistas advierten que el promedio podría seguir ajustándose en las últimas semanas, especialmente a medida que presenten sus impuestos los contribuyentes con mayores ingresos. El incremento en los reembolsos responde principalmente a cambios en la legislación fiscal reciente impulsada por la administración de Donald Trump, que introdujo nuevas deducciones aplicables en la declaración. Entre los factores clave que explican el aumento: Según autoridades fiscales, algunos contribuyentes que aplicaron estos beneficios recibieron en promedio hasta u$s 775 adicionales respecto al año anterior. El formulario Schedule 1-A es un anexo que permite declarar deducciones específicas que luego se integran en la declaración individual. Incluye: Su uso puede reducir el ingreso imponible y, en consecuencia, aumentar el reembolso final. No todos los contribuyentes verán el mismo aumento, ya que el monto final depende de múltiples factores vinculados a ingresos, deducciones y momento de presentación. En general, los grupos con mayor probabilidad de recibir reembolsos más altos son: Aunque el aumento del 10,9% ya está reflejado en los datos preliminares del IRS, el promedio final todavía puede ajustarse antes del 15 de abril. Esto ocurre porque no todos los contribuyentes presentan sus declaraciones al mismo tiempo y, en muchos casos, los perfiles con ingresos más altos o situaciones fiscales más complejas suelen hacerlo en las últimas semanas. También influye el uso de deducciones más amplias, como la de impuestos estatales y locales (SALT), cuyo límite fue elevado a u$s 40.000. Este beneficio, sin embargo, solo aplica para quienes detallan deducciones, lo que reduce su alcance en la mayoría de los casos. Los especialistas coinciden en que no se espera un salto significativo en el promedio general, pero sí pequeñas variaciones a medida que se complete el total de declaraciones.