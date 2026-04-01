El IRS (Internal Revenue Service) puede avanzar con el embargo de cuentas bancarias, propiedades y vehículos heredados si detecta deudas impositivas sin saldar. Aunque no se trata de un proceso automático, sí es una posibilidad concreta que puede afectar a miles de familias si no cumplen con un requisito fundamental tras el fallecimiento de un contribuyente. El organismo fiscal tiene la facultad de intervenir sobre una herencia cuando existen obligaciones tributarias pendientes. Esto puede ocurrir en dos escenarios: En estos casos, el organismo puede: Antes de que los activos pasen a manos de los beneficiarios, el patrimonio debe saldar todas las deudas fiscales. Uno de los pasos más importantes es presentar la declaración final de impuestos del fallecido. Este trámite incluye: Además, si el patrimonio genera ingresos (como alquileres o inversiones), se debe presentar una declaración adicional mediante el Formulario 1041. Este proceso es obligatorio y recae en: Si no se presenta la documentación o quedan deudas sin resolver: El IRS puede avanzar con embargos sobre la herencia Esto puede incluir: El objetivo es recuperar los montos adeudados antes de que los activos sean distribuidos.