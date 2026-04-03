El Gobierno de Estados Unidos aplicará un arancel del 100% a los medicamentos de marca importados, una decisión que podría encarecer estos fármacos incluso para quienes tienen seguro médico. La medida ya tiene fechas de entrada en vigencia y afecta directamente a los productos con patente vigente fabricados fuera del país. La orden fue firmada por el presidente Donald Trump el 2 de abril y establece un esquema escalonado: algunas empresas comenzarán a pagar el arancel desde el 31 de julio y otras desde el 29 de septiembre, según su tamaño. El objetivo oficial es forzar a las farmacéuticas a trasladar su producción a Estados Unidos y reducir la dependencia de importaciones, aunque expertos advierten que el impacto inmediato podría reflejarse en aumentos de precios. Los aumentos alcanzan principalmente a los medicamentos de marca con patente vigente que se fabrican fuera de Estados Unidos. Esto excluye a los genéricos, que representan la mayoría de las recetas en el país. En la práctica, el impacto dependerá del tipo de fármaco y su origen, ya que no todos los países están incluidos en la medida. Algunos mantienen excepciones por acuerdos comerciales vigentes. El efecto más inmediato será un posible aumento en el precio de los medicamentos de marca, ya que las farmacéuticas pueden trasladar el costo del arancel al consumidor o a las aseguradoras. Esto implica que incluso quienes tienen cobertura médica podrían enfrentar mayores gastos, dependiendo del plan y del medicamento que utilicen. Además, los fármacos patentados suelen tener menos alternativas disponibles. La medida responde a una preocupación estructural: más de la mitad de los medicamentos patentados distribuidos en Estados Unidos se producen en el exterior, lo que genera vulnerabilidad ante crisis globales o interrupciones en la cadena de suministro. El Gobierno sostiene que el objetivo es fortalecer la producción local y garantizar el acceso a medicamentos esenciales en situaciones de emergencia, además de presionar a las farmacéuticas para que ajusten sus precios a niveles internacionales. En paralelo, la administración Trump negoció con grandes laboratorios para incentivar inversiones millonarias en el país y lanzó herramientas orientadas a facilitar el acceso a medicamentos más baratos. Aun así, el impacto inmediato de la medida sigue generando debate, especialmente por el posible traslado de costos al consumidor final.