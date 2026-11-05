Los jubilados y pensionados que reciben beneficios del Seguro Social desde antes de mayo de 1997 cobrarán el 3 de diciembre.

La Administración del Seguro Social (SSA) de Estados Unidos estableció que el jueves 3 de diciembre de 2026 se realizará el próximo pago de beneficios para determinados jubilados y pensionados. La fecha corresponde a quienes comenzaron a recibir o solicitaron sus prestaciones desde antes de mayo de 1997.

Según el calendario oficial de pagos de la SSA para 2026, este grupo recibe sus beneficios el tercer día de cada mes. La misma fecha también corresponde a las personas que cobran simultáneamente prestaciones del Seguro Social y Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI).

¿Qué jubilados y pensionados recibirán su pago el jueves 3 de diciembre?

La Administración del Seguro Social explica que el pago del tercer día del mes corresponde a las personas que recibían o solicitaron beneficios del Seguro Social hasta el 30 de abril de 1997, inclusive.

También reciben sus prestaciones del Seguro Social en esa fecha quienes son beneficiarios de ambos programas, Seguro Social y SSI.

Sin embargo, la agencia aclara que los pagos de SSI se realizan habitualmente el primer día de cada mes. Por lo tanto, quienes cobran ambas prestaciones tienen fechas diferentes para cada beneficio.

¿Cuándo cobrarán los demás jubilados y pensionados en diciembre de 2026?

Para quienes solicitaron beneficios del Seguro Social después del 30 de abril de 1997 y siguen el calendario habitual, la fecha de pago depende del día de nacimiento de la persona bajo cuyo registro se reciben las prestaciones.

De acuerdo con el calendario oficial de la SSA, los depósitos de diciembre de 2026 están programados de la siguiente manera:

Miércoles 9 de diciembre: beneficiarios correspondientes a fechas de nacimiento del 1 al 10.

Miércoles 16 de diciembre: beneficiarios correspondientes a fechas de nacimiento del 11 al 20.

Miércoles 23 de diciembre: beneficiarios correspondientes a fechas de nacimiento del 21 al 31.

El calendario oficial de la SSA establece distintas fechas de cobro según el tipo de beneficio y la situación de cada beneficiario. Shutterstock

La SSA también señala que, si un beneficiario no recibe su pago en la fecha prevista, debe esperar tres días adicionales de envío antes de comunicarse con el organismo.