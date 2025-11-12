Estados Unidos respeta anualmente su cronograma federal de días festivos, compuesto por once fechas donde las actividades cotidianas se ven suspendidas para conmemorar las festividades de relevancia nacional e internacional.

Luego del reciente feriado del 11 de noviembre, aún restan dos fechas de este calendario por delante -una de ellas pautada para este mes-, que serán respetadas por los diferentes bancos del país.

En ese marco, Bank of America, Capital One, Wells Fargo Chase, Trust y CityBank entre otras instituciones financieras cerrarán sus puertas 48 horas y cesarán su atención presencial al público.

Cierre masivo de bancos: cuándo está pautado y en qué fecha de noviembre no habrá servicio

El último jueves del mes, 27 de noviembre, no habrá servicio en persona en los bancos porque se celebra en todo el país el Día de Acción de Gracias o Thanksgiving Day.

Fuente: Shutterstock Miguel AF

Durante esta fecha no podrán realizarse operaciones en las sucursales, pero funcionarán con normalidad ATMs, aplicaciones bancarias y sitios online de las instituciones para realizar operaciones básicas.

En los días festivos, el consejo es verificar en el sitio web de cada institución para consultar los servicios disponibles y conocer aquellos que podrían presentar demoras.

Por su parte, el último feriado bancario del año también será jueves, el 25 de diciembre por Navidad.

Otras instituciones que cierran sus puertas en los feriados

Además de los bancos, otras instituciones se rigen con el calendario federal y se mantienen inactivas durante estos días. Entre ellas se encuentran

Oficinas del Gobierno , no esenciales

Departamentos de Vehículos Motorizados (DMV)

Escuelas públicas

Bibliotecas públicas y oficinas municipales

Tribunales estatales y federales

Lo recomendable es verificar la normativa de cada estado en caso de que existan excepciones a la regla.