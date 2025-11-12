El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) emitió advertencias por fuertes nevadas de efecto lago en los estados del norte, con acumulaciones que superaron los 25 cm en zonas de Indiana e Illinois.

Por este motivo, las autoridades alertan a toda la población por condiciones peligrosas en rutas y fenómenos poco comunes como los “torbellinos de nieve” sobre el lago Michigan.

Estas son las zonas en alerta máxima por nieve

Una masa de aire ártico cubre desde inicios de semana el norte de Estados Unidos y dejó intensas nevadas en la región de los Grandes Lagos, especialmente sobre los estados de Indiana, Illinois y Michigan.

El National Weather Service (NWS) informó que el fenómeno responde a un “lake-effect snow event”, es decir, una nevada alimentada por la humedad del lago Michigan al chocar con aire muy frío.

En las últimas horas, se reportaron acumulaciones de entre 20 y 30 centímetros, y ráfagas que reducen la visibilidad a pocos metros.

Se aproximan tormentas eléctricas con relámpagos y torbellinos

Además del volumen de nieve, meteorólogos del NWS en Chicago confirmaron la presencia de “thundersnow”, tormentas eléctricas dentro de bandas de nieve, y “snowspouts”, torbellinos que se forman sobre el agua congelada.

Según el reporte oficial, “estas condiciones combinan la intensidad de una tormenta eléctrica con la estructura de una nevada densa, generando un escenario excepcionalmente peligroso”.

Impacto en rutas y transporte

Las autoridades locales instaron a la población a evitar los desplazamientos no esenciales, ya que las carreteras del condado de Lake (Indiana) y de Kankakee (Illinois) presentan acumulaciones rápidas de nieve y visibilidad casi nula.

El NWS mantiene activas advertencias de tormenta invernal por nevadas superiores a 2 pulgadas por hora, con posibilidad de congelamiento inmediato en rutas y caminos secundarios.

Además, los servicios de transporte en el área de Chicago operan con demoras, y se registran cancelaciones de vuelos en el aeropuerto O’Hare.

Tormentas con granizo y frío extremo hacia el sur

El mismo frente polar que provoca las nevadas avanza hacia el sur, generando lluvias intensas, tormentas eléctricas y vientos fuertes en estados como Tennessee, Kentucky, Alabama y Georgia.

El NWS advierte que la combinación de aire frío y humedad residual podría dar lugar a granizo y ráfagas severas durante la noche, especialmente en zonas elevadas de los Apalaches.