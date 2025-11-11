En medio de la polémica sobre la legalidad de los aranceles impuestos por la administración de Donald Trump a casi todos los países del mundo, incluso cuestionados por la Corte Suprema de los Estados Unidos, el Gobierno confirmó un importante beneficio para la mayoría de los contribuyentes del país a raíz de estos ingresos.

Donald Trump prometió un bono de 2000 dólares: quienes lo podrían cobrar

El presidente Donald Trump afirmó mediante un anuncio publicado en la red social Truth Social que el gobierno de Estados Unidos depositará un bono de 2000 dólares a la mayoría de los contribuyentes del país. Únicamente excluiría de estos pagos a quienes perciben rentas más altas.

Este importante beneficio se llevaría a cabo por todos los ingresos recaudados con los aranceles impuestos a los productos extranjeros. De acuerdo con cifras del Departamento del Tesoro, se recaudaron 195.000 millones de dólares en derechos de aduana durante los tres primeros trimestres del año, lo que impulsaría que estas bonificaciones se hagan realidad.

¿Qué declaró el Tesoro sobre la posibilidad de este bono?

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, fue más cauteloso con respecto al comunicado presidencial. En una entrevista en ABC News, el funcionario reconoció que no existe un plan definido para la distribución de los bonos de 2000 dólares a gran parte de los contribuyentes estadounidenses.

“El dividendo podría presentarse de muchas formas”, agregó, insinuando que podría traducirse en reducciones de impuestos, como la eliminación de tributos sobre propinas y horas extras.