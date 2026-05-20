El organismo mantiene el sistema escalonado según fecha de nacimiento para distribuir los pagos mensuales del Seguro Social y evitar demoras administrativas.

La Social Security Administration (SSA) dio a conocer el nuevo calendario oficial de pagos correspondiente a mayo. El organismo mantiene el sistema escalonado según fecha de nacimiento para distribuir los pagos mensuales del Seguro Social y evitar demoras administrativas.

Al mismo tiempo, el aumento por costo de vida (COLA) impacta en las prestaciones. Los montos mensuales de jubilación y otros beneficios registraron incrementos para compensar parcialmente el efecto de la inflación sobre el poder adquisitivo de los adultos mayores y beneficiarios del sistema federal.

La Social Security Administration (SSA) dio a conocer el nuevo calendario oficial de pagos correspondiente a mayo Wikimedia Commons | Shutterstock

SSA publicó el nuevo calendario de pagos y ahora este miércoles cobrarán todas las personas que cumplan un requisito

La SSA confirmó que este miércoles 20 de mayo cobrarán quienes nacieron entre el 11 y el 20 y la última tanda recibirá sus pagos el 27 de mayo, en el caso de las personas nacidas entre el 21 y el 31.

El organismo recomienda a sus beneficiarios esperar al menos tres días hábiles antes de reportar demoras en caso de que el depósito no aparezca en la cuenta bancaria en la fecha prevista.

Aumento por COLA: ¿Impacta en las prestaciones?

El ajuste COLA de 2026 fue del 2,8% y elevó los montos de las prestaciones mensuales del Seguro Social. Tras este incremento, el beneficio promedio de jubilación superó los 2.000 dólares mensuales para muchos beneficiarios del sistema.

La SSA también informó que el beneficio máximo para quienes se jubilan a los 70 años puede alcanzar los 5.108 dólares por mes en 2026. En tanto, quienes esperan hasta la edad plena de jubilación pueden acceder a pagos cercanos a 4.018 dólares mensuales, mientras que quienes solicitan la jubilación anticipada a los 62 años pueden recibir hasta aproximadamente 2.831 dólares, dependiendo de su historial de ingresos y aportes.