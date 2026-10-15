La SSA confirmó las fechas de pago del calendario de octubre de 2026.

La Administración del Seguro Social de Estados Unidos (SSA), continúa con su calendario de pago de octubre de 2026, y el próximo miércoles 21 es cuando cobrarán los jubilados y otros beneficiarios cuyo día de nacimiento se contemple dentro del rango establecido por la agencia.

Según el calendario oficial de la SSA, los pagos se distribuyen en distintas fechas según el tipo de beneficio y, en determinados casos, el día de nacimiento de cada beneficiario.

Para consultar las fechas correspondientes a cada prestación, los beneficiarios pueden ingresar al calendario oficial de pagos de la SSA o acceder a su cuenta personal de my Social Security, para verificar la información del cronogramada y consultar otros datos relacionados con sus beneficios.

Quiénes cobran el Seguro Social el 21 de octubre de 2026

El miércoles 21 de octubre cobrarán los beneficiarios de jubilación, sobrevivientes y Seguro de Incapacidad del Seguro Social (SSDI) cuyo día de nacimiento se encuentren entre el día 11 y el 20 de cualquier mes, siempre que estén incluidos en el sistema de pagos establecidos por la SSA para quienes comenzaron a recibir beneficios después de abril de 1997.

La SSA compartió en su sitio oficial el calendario de pagos para octubre de 2026. SSA

La SSA explica en su guía oficial sobre las fechas de pago que los depósitos se distribuyen de acuerdo con el día de nacimiento del beneficiario:

Segundo miércoles del mes : personas nacidas entre el 1 y el 10.

Tercer miércoles del mes : personas nacidas entre el 11 y el 20.

Cuarto miércoles del mes: personas nacidas entre el 21 y el 31.

En octubre, esas fechas corresponden al 14, el 21 y el 28, respectivamente. Sin embargo, este esquema no se aplica a todos los beneficiarios ya que quienes recibían o solicitaron el Seguro Social antes del 1 de mayo de 1997 tienen un calendario diferente que conviene consultar en el sitio oficial de la SSA.

¿Cuál es la última fecha de pago del Seguro Social en octubre de 2026?

El último día de pagos del Seguro Social en octubre será el miércoles 28 de dicho mes. Ese día cobrarán los beneficiarios de jubilación, sobrevivientes y SSDI que hayan nacido entre el 21 y el 31, dentro del grupo correspondiente de los miércoles.

Para que los usuarios puedan confirmar su fecha particular, pueden consultar el calendario oficial de pagos de la Administración del Seguro Social o ingresar a su cuenta de my Social Security.