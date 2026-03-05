Los pagos mensuales del Seguro Social son una fuente fundamental de ingresos para millones de jubilados en Estados Unidos. Sin embargo, las autoridades federales advierten que ciertos cambios o errores en la cuenta bancaria pueden provocar que el depósito no se complete y el dinero sea devuelto al Gobierno. La Administración del Seguro Social (SSA) explica que los beneficios se envían mediante depósito directo a la cuenta del beneficiario. Si el banco detecta problemas con la información bancaria o con el estado de la cuenta, el pago puede ser rechazado y regresar al sistema del Tesoro de Estados Unidos para su corrección. Las normas del sistema federal de pagos electrónicos administrado por el Departamento del Tesoro establecen que las entidades financieras tienen la obligación de devolver los depósitos cuando detectan inconsistencias en la cuenta. Entre los motivos más frecuentes por los que los bancos rechazan los pagos del Seguro Social se encuentran Cuando se produce uno de estos problemas, el banco devuelve el depósito al Tesoro de Estados Unidos y el pago queda pendiente hasta que se corrija la información bancaria del beneficiario. La SSA indica que, una vez solucionado el error en la cuenta, el organismo puede reenviar el dinero mediante depósito directo para que el jubilado reciba nuevamente su beneficio mensual.