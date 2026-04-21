El Bureau of Labor Statistics (BLS) de Estados Unidos publicó el Consumer Prices Index (CPI, Índice de Precios al Consumidor) y una de las secciones que más aumentos presentó fue la de Energía, que incluye tanto combustibles como servicios. Asimismo, las facturas de luz y gas correspondientes al periodo de marzo ya está llegando a los hogares y las cifras pueden haber tomado por sorpresa a varias personas por los incrementos aplicados. El CPI de Marzo fue de 0,9% en promedio, pero los aumentos más llamativos fueron los que se registraron en áreas específicas como energía y servicios. Secciones como alimentos y cobertura médica presentaron una leve bajada en comparación con los últimos meses, pero los valores siguen altos en comparación con el mismo periodo en 2025. Respecto a esto, se registró un 3,3% de diferencia en precios respecto del mismo periodo en 2025, según informó el BLS. Es por ello que aunque algunos elementos estén en baja como la carne, sus precios la siguen posicionando como un alimento de difícil acceso. El apartado de energía presentó un aumento en promedio del 10,9% en el periodo de marzo, una suba importante récord que no se veía desde hace casi 21 años, de acuerdo con el BLS. Este porcentaje se explica por el abrupto incremento en el precio del petróleo y por lo tanto, en todos los combustibles, que fue del 21,2% en marzo. En cuanto a la electricidad, sufrió un aumento del 0,8% en marzo respecto de febrero y el gas natural descendió un 0,9% en el mismo periodo. No obstante, respecto de la misma temporada en 2025, la electricidad subió un 4,6% y el gas un 6,4%. En Estados Unidos la factura promedio de electricidad es de 150 dólares según un informe de SaveOnEnergy. Esto se basa en un consumo típico mensual de 863 kWh, pero puede variar según cada estado: En cuanto a la factura promedio de gas, suele ser de alrededor de 63 dólares, según ChooseEnergy, aunque puede variar según cada estado porque depende de las necesidades de cada hogar. Este índice de publica la segunda semana de cada mes con los valores del periodo que acaba de pasar. Es decir, en mayo se revelarán los datos correspondientes a abril. Para los próximos meses se espera que el CPI siga con la tendencia en baja que presentó en marzo, algo que aliviaría el bolsillo de millones de personas.