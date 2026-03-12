La ciudad de Nueva York está evaluando cobrar el estacionamiento en gran parte de la vía pública en un contexto de presión fiscal y reorganización del espacio urbano. La propuesta surge mientras el gobierno municipal enfrenta un déficit presupuestario proyectado de unos 5.400 millones de dólares para 2026, lo que llevó a analizar nuevas fuentes de ingresos para las arcas de la ciudad. Actualmente existen más de 3 millones de espacios de estacionamiento en la calle, pero solo unos 80.000 tienen parquímetro, mientras el resto sigue siendo gratuito desde hace décadas. Distintos análisis señalan que ampliar el sistema de parquímetros o crear permisos pagos para residentes podría generar más de 1.000 millones de dólares anuales para la ciudad. El plan todavía no fija una tarifa oficial, pero el modelo que se analiza es ampliar el sistema de parquímetros ya existente en la ciudad. Actualmente, el estacionamiento con parquímetro en Nueva York cuesta entre 1,25 y 7,50 dólares por hora, dependiendo del barrio, la demanda y el horario. Las tarifas más altas suelen aplicarse en zonas centrales de Manhattan, mientras que en distritos como Brooklyn, Queens o el Bronx los valores suelen ser más bajos. La propuesta podría afectar hasta 3 millones de plazas de estacionamiento en la vía pública distribuidas en los cinco distritos de la ciudad (Manhattan, Brooklyn, Queens, Bronx y Staten Island). Entre los barrios donde ya se discuten programas piloto o cambios concretos aparecen: En estas zonas se analiza implementar permisos pagos de estacionamiento residencial, que darían prioridad a los vecinos del barrio. La medida todavía no fue aprobada ni tiene fecha de entrada en vigor. Actualmente se encuentra en fase de debate dentro del gobierno municipal, mientras la ciudad analiza distintas alternativas para enfrentar un déficit presupuestario estimado en 5.400 millones de dólares para 2026. Si finalmente se aprueba, el cambio se implementaría de forma gradual, ampliando los parquímetros o introduciendo permisos de estacionamiento en determinados barrios primero.