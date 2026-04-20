El Gobierno ha confirmado que adoptará acciones severas contra aquellos que se encuentren en su lista oficial de personas que deben pagos de esta índole. Las autoridades han anunciado que embargarán cuentas bancarias, bienes personales y otros activos de quienes figuren en esta nómina pública. La Oficina del Fiscal General de Texas ha implementado una política destinada a asegurar que todos los niños reciban el apoyo económico adecuado por parte de ambos progenitores, sin excepción. Esta iniciativa se fundamenta en el uso de herramientas legales que permiten la ejecución de medidas efectivas para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de manutención infantil. La lista completa está disponible en el portal oficial del Gobierno de Texas. Para ser incluido en esta lista, el deudor debe contar con una orden judicial, deber al menos USD 5,000 en manutención y no haber efectuado pagos durante seis meses consecutivos, entre otros requisitos. Las acciones legales se centran en los denominados child support evaders, es decir, los progenitores que han incumplido con sus responsabilidades legales en materia de manutención infantil. La lista oficial es accesible al público y puede ser consultada en el sitio web de la Fiscalía General de Texas. Entre las medidas de embargo que se pueden aplicar se encuentran: El Gobierno de Texas implementa medidas coercitivas adicionales al embargo de cuentas y bienes para garantizar el cumplimiento de la manutención. Estas acciones impactan tanto la vida cotidiana como la profesional de los deudores. Entre las principales sanciones se encuentran: Según la Oficina del Fiscal General, se busca garantizar el bienestar de los menores y enfatizar que la manutención infantil es una obligación ineludible. Las medidas se implementarán de manera sistemática para aquellos que se encuentren en la lista hasta que cumplan con sus responsabilidades legales. El propósito de estas acciones es asegurar que se respeten los derechos de los menores, promoviendo así un entorno más justo y equitativo para su desarrollo. La atención a este asunto es de suma importancia para la sociedad en su conjunto.