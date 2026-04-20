En Estados Unidos, el sistema previsional que gestiona la Social Security Administration (SSA) usa un sistema de créditos, con un número mínimo requerido que todos deben alcanzar para poder jubilarse al llegar a la edad. Quienes no puedan cumplirlo, tendrán bloqueado el trámite. Este sistema de créditos sirve para medir los aportes que realizaron los contribuyentes a lo largo de su historial laboral con el pago de cada impuesto. Cuando se llega al objetivo, el contribuyente está en condiciones de solicitar la jubilación si se cumplen con los demás requisitos. Las personas que deseen jubilarse a través de la SSA tienen que cumplir con una determinada cantidad de aportes para acumular los créditos necesarios. Esto se hace a través del pago de impuestos a lo largo de la vida laboral de cada persona. El gobierno establece un mínimo de 40 créditos con todos los años de trabajo. A 2025, se entrega un crédito por cada 1,810 dólares y es posible conseguir hasta 4 por año. Con ingresos anuales de 7,240 dólares anuales se podrían completar estos 40 créditos mínimos tras 10 años de servicio. Según lo que explica el sitio web de la SSA, quienes regresen al mercado laboral más tarde podrán agregar más créditos, alegando que el exceso de créditos puede ser una ventaja a la hora de inscribirse a otros servicios. El valor de la jubilación a cobrar en el momento del retiro se determina según la cantidad de años aportados: Al tener un sistema de créditos, suele suceder que quienes llegan al objetivo mínimo antes de tener la edad para retirarse gozan de mayores beneficios por la cantidad de dinero aportado en total. No obstante, esto no se aplica sobre el valor base de la jubilación. Estas personas podrían adherirse a un servicio adicional, que derivaría en más dinero. El ente organiza los pagos bajo un sistema escalonado que depende principalmente de la fecha de nacimiento de cada beneficiario. Este esquema busca distribuir de manera ordenada los depósitos a lo largo del mes y evitar sobrecargas en bancos y plataformas de pago. Primero, el día 1 cobran quienes reciben SSI, y el día 3 aquellos beneficiarios más antiguos o quienes combinan SSI con otros beneficios. A partir de ahí, el resto de los pagos se organiza por miércoles según la fecha de nacimiento: el segundo miércoles cobran los nacidos del 1 al 10, el tercer miércoles los del 11 al 20 y el cuarto miércoles los del 21 al 31.