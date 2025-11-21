El Servicio de Impuestos Internos (IRS) de Estados Unidos oficializó el 1 de octubre el inicio de su transición a reembolsos completamente electrónicos en respuesta a la Orden Ejecutiva 14247.

Con la implementación de esta medida, se aplicarán nuevas reglas para la presentación de la declaración de impuestos 2025, pues de no cumplir con las instrucciones de la agencia, se enfrentarán demoras de más de un mes en los pagos.

Confirmado por Estados Unidos: habrá demoras en los reembolsos de quienes eviten este trámite

Aunque los cambios no afectan las declaraciones de impuestos presentadas en 2024 o durante años anteriores, se requiere que al presentar en 2025 el contribuyente proporcione su información de Depósito Directo, pues ahora los pagos no se efectuarán en cheques sino de manera electrónica.

Según lo indica IRS, este trámite no será obligatorio si los contribuyentes “califican para una excepción o están dispuestos a aceptar demoras”.

Los contribuyentes que no proporcionen su información de Depósito Directo podrían enfrentar demoras de más de un mes en sus reembolsos. Fuente: archivo.

De cuánto podrían ser las demoras si no se realiza el trámite

“El IRS enviará una carta (1) solicitando información de depósito directo y (2) proporcionando información sobre cómo solicitar una excepción”, se indica.

En caso de no brindar la información bancaria para realizar el depósito de manera electrónica, la emisión del reembolso en papel se postergará durante seis semanas.

Qué sucede si no tengo una cuenta bancaria

En un comunicado oficial compartido por la agencia se especifica que estos casos podrían considerarse una excepción, pero también se ofrecerán alternativas como tarjetas de débito prepagas y carteras digitales.

“Se emitirá orientación e información adicional para la presentación de impuestos de 2025 antes de la temporada de presentaciones de 2026″, aseguró IRS.