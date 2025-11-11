El Servicio de Impuestos Internos (IRS) confirmó que, aun cuando el contribuyente haya ingresado correctamente su número de cuenta y de ruta bancaria, pueden producirse errores en el depósito del reembolso. En esos casos, el dinero puede enviarse a una cuenta incorrecta debido a un fallo interno de la agencia.

Según el organismo, los contribuyentes afectados podrían recibir su reembolso por otros medios, como un cheque enviado por correo.

Qué hacer si el IRS depositó el pago en la cuenta equivocada

Cuando el IRS confirma que el error fue propio, el contribuyente no debe intentar gestionar la devolución a través del banco ni iniciar un nuevo reclamo por internet. La entidad verificará los datos y, una vez validado el inconveniente, volverá a emitir el reembolso por el método que considere más seguro.

Durante el contacto telefónico, es importante tener a mano la declaración presentada, el monto estimado del reembolso y los datos bancarios ingresados. Esto permitirá agilizar la corrección y evitar nuevos retrasos.

¿Qué ocurre si el contribuyente no reporta el error?

Si el contribuyente no se comunica con el IRS, el pago podría quedar sin registrar o incluso ser anulado, generando demoras y confusiones en su historial fiscal. Además, el sistema podría considerar el reembolso como “pagado”, lo que dificultaría futuras solicitudes o ajustes.

Por eso, las autoridades recomiendan verificar el estado de la devolución en la herramienta “Where’s My Refund?” y reportar cualquier inconsistencia apenas sea detectada. Actuar rápido es clave para recuperar el dinero y evitar problemas tributarios posteriores.