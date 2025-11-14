El Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo (EITC) es uno de los beneficios fiscales que brinda el Servicio de Impuestos Internos (IRS) de los Estados Unidos, pero para el que se debe cumplir una serie de requisitos. Ahora, las autoridades anunciaron la suspensión de este crédito para un grupo determinado de personas.

El Gobierno de los Estados Unidos, con el fin de reducir los gastos del Estado, puso en marcha una serie de reducciones en las prestaciones y beneficios fiscales endurecieron los requisitos de elegibilidad.

Alerta de IRS: las autoridades suspenden a estas personas del Crédito Tributario por Trabajo

El Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo (EITC) se trata de una ayuda a los trabajadores y familias con ingresos bajos o moderados, de acuerdo con el sitio oficial, para recibir una rebaja tributaria. A este beneficio pueden acceder quienes cuenten con un ingreso bajo o moderado.

Sin embargo, todos los ciudadanos que disfrutan de esta rebaja tributaria deben respetar los requisitos de elegibilidad mientras reciban de la ayuda. Uno de los principales motivos de suspensión es por la falta de actualización de información personal.

Las autoridades de IRS suspenderán los pagos por el Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo a quienes no mantienen sus datos personales actualizados. Fuente: Archivo.

Suele ocurrir, principalmente, con la dirección postal cuando se realiza un cambio de domicilio. Las autoridades de IRS verifican con frecuencia que los datos de la persona coincidan con el destino del beneficiario.

¿Qué otros datos deben actualizarse para no perder el crédito?

Los contribuyentes deben revisar principalmente su código postal, ya que es el dato que más suele quedar desactualizado tras un cambio de domicilio. Cuando la dirección no coincide con los registros oficiales, el IRS bloquea automáticamente los pagos del crédito hasta que se verifique la ubicación correcta.

También se solicita que se actualice cualquier cambio reciente en el estado civil, la composición del hogar o los números de identificación fiscal utilizados para declarar. Estos elementos permiten al organismo confirmar que el crédito se otorga al solicitante adecuado bajo las reglas de elegibilidad vigentes.

Cómo evitar la suspensión del crédito