El Gobierno de Estados Unidos confirmó un giro en su política fiscal que impactará directamente en los adultos mayores . La medida introduce un beneficio de hasta U$S 6.000, ligado a un trámite sencillo dentro de la declaración de impuestos que millones de personas deben presentar cada año.

Aunque el monto es significativo, solo podrán acceder quienes cumplan un requisito puntual. El Gobierno aclaró que el beneficio no se otorga automáticamente: depende de un paso específico.

¿Cuál es el trámite que habilita los 6.000 dólares?

El nuevo beneficio proviene de la ley de reforma fiscal aprobada en julio, One Big Beautiful Bill Act, que crea una deducción adicional de hasta U$S 6.000 para contribuyentes de 65 años o más. Para recibirla, la persona debe marcarla en su declaración de impuestos federal correspondiente al año 2025 (presentada en 2026). Es un trámite interno del formulario, sin solicitud externa.

Esta deducción se puede usar tanto si se detallan gastos como si se elige la deducción estándar. Además, es individual: las parejas que presentan en conjunto pueden obtener hasta U$S 12.000.

Requisitos básicos

Haber cumplido 65 años antes del 31 de diciembre de 2025 .

Declarar como individual , cabeza de familia , cónyuge sobreviviente o casados presentando en conjunto .

No está disponible para casados presentando por separado.

Para recibirla, la persona debe marcarla en su declaración de impuestos federal correspondiente al año 2025 (presentada en 2026). Fuente: Shutterstock

¿Quiénes califican y cuáles son los límites de ingresos?

La deducción comienza a reducirse si el límite de ingresos supera U$S 75.000 en declaraciones individuales y desaparece al llegar a U$S 175.000. Para parejas, el recorte inicia en U$S 150.000 y se elimina desde U$S 250.000.

Este nuevo beneficio se acumula con la deducción histórica para mayores y con la deducción estándar general. En total, un contribuyente mayor de 65 años puede deducir hasta U$S 23.750, y una pareja puede llegar a U$S 46.700.