El Servicio de Impuestos Internos (IRS) de Estados Unidos advierte a todos los contribuyentes que recibieron un Aviso Final de la Intención de Embargo y su Derecho a una Audiencia, sobre la importancia de ponerse en contacto cuanto antes con la agencia, pues de no hacerlo podría determinarse que un embargo es la próxima acción a tomar.

Cuando esta medida se efectiviza, los bienes de un contribuyente deudor -como su vivienda, otras propiedades o cuentas bancarias, por ejemplo- se incautan con el fin de saldar el pendiente.

En ese marco, cuando IRS manifiesta la intención de embargar una vivienda, existe un plazo acotado para tomar medidas alternativas para cumplir con el pendiente, de lo contrario, la propiedad se pondrá a la venta.

Cuánto tiempo antes IRS envía el aviso de embargo

Generalmente la notificación se envía con 30 días de anticipación a que se emita la medida. Durante este período el contribuyente tiene tiempo de saldar su obligación tributaria o realizar acuerdos de pago para evitar la efectivización de esta sanción.

Qué sucede en el momento en el que IRS embarga una vivienda

Cuando IRS decide embargar una vivienda, calcula un precio mínimo de venta para la subasta y brinda al contribuyente una copia del cálculo para que, si así lo desea, dispute el valor de mercado.

Posteriormente, se comunica la venta a través de periódicos locales o boletines públicos y desde ese momento, en general se aguardan 10 días adicionales para efectuar la venta.

Las ganancias de la operación cubren primero los gastos propios del proceso y el luego la deuda tributaria. “Si sobra dinero de la venta después de liquidar su deuda, el IRS le explicará cómo conseguir un reembolso del mismo”, señala IRS.

Cuándo una propiedad que IRS embargó puede ser devuelta

El ente recaudador explica que es posible recuperar los bienes raíces subastados dentro de los 180 días posteriores al momento en el que se realizó la venta.

Esto se permitirá siempre y cuando se pague al comprador de la vivienda la misma cantidad que abonó originalmente en la subasta y un interés adicional del 20% anual compuesto diariamente.