El Internal Revenue Service (IRS) confirmó la reducción cada vez más severa de pagos con cheques de papel, un método ampliamente elegido por varios estadounidenses a lo largo del país por su carácter tradicional. El organismo comenzará a priorizar pagos con depósito directo o medios electrónicos que faciliten el proceso por su rapidez y seguridad. Aunque IRS asegura que habrá excepciones, se planea una transición cada vez más absoluta dado que responde a la orden ejecutiva 14247. La Orden Ejecutiva 14247 se emitió el 25 de marzo de 2025 y exige que todas las agencias federales reemplacen los cheques de papel con medios de pago digitales, como por ejemplo depósitos directos. Aunque el organismo aclara que este cambio no pretende impactar en cómo se presentan las declaraciones de impuestos, solo en la forma en la que se envían los reembolsos cada año. Uno de los objetivos más relevantes es proteger a los contribuyentes optando por medios más seguros y eficientes. Los cheques de papel, a pesar de haber sido el método confiable, se pueden perder o caer en manos equivocadas de muchas maneras y poner en riesgo el dinero de las personas. Por otro lado, con los medios de pago digitales se aceleran los reembolsos, por lo que se podrán emitir en menos de 21 días si se presenta la declaración vía electrónica en tiempo informa. En el caso de los pagos no electrónicos, se pueden demorar más de 6 semanas porque son enviados por correo. Los contribuyentes podrán optar por depósito directo y quienes no tengan una cuenta registrada en una entidad financiera podrán proveer tarjetas de débito prepagas o billeteras digitales. Si la persona no proporciona la información debida para recibir su reembolso, este se atrasaría ya que IRS enviará un aviso por correo solicitando una respuesta dentro de 30 días. Solo en caso de que no responda y que todo lo demás en su declaración sea correcto, le enviará el cheque en papel después de 6 semanas. Se puede rastrear el estado de su reembolso en la herramienta del IRS que se llama “Where is my refund?”. Luego de 24 hs de haber presentado la declaración electrónica suele aparecer como disponible. Si se envió la declaración en papel, puede tardar hasta 4 semanas.