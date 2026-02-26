La tormenta invernal que atravesó casi todo Estados Unidos dejó a la Ciudad de Nueva York en un caos cubierto de nieve del que nadie querría hacerse cargo. No obstante, el alcalde Zohran Mamdani recordó que los propietarios de residencias o comercios tienen una responsabilidad para con la ciudad. Con la premisa de no ser sancionados económicamente, los vecinos de la Ciudad de Nueva York deben retirar la nieve de sus propiedades dentro del horario y plazo previsto por la alcaldía. La Ciudad de Nueva York establece los siguientes horarios para limpiar y varían dependiendo la hora a la que termine la nevada en cada ocasión: Si los propietarios no cumplen con los horarios, corren peligro de ser citados oficialmente y sancionados económicamente. Pueden alcanzar hasta los USD 250 por no retirar la nieve de la acera dentro del horario y plazo establecido por la alcaldía. Por otro lado, si se arroja la nieve retirada a la calle, también podrán ser citados de forma adicional y recibir multas iniciales que van desde los USD 100 hasta los USD 150. Estas sanciones no aplican a personas mayores y cualquiera que presente alguna dificultad para llevar a cabo esta tarea. La alcaldía pide que se comuniquen al 311 para encontrar orientación y apoyo. La Ciudad de Nueva York exige que se despeje el camino peatonal si este se encuentra a al menos cuatro pies de ancho frente a la propiedad en cuestión. Por otro lado, también se debe retirar la nieve que esté alrededor de bocas de incendio o rampas de acceso, para asegurarse que el paso sea seguro para todos, incluyendo personas con movilidad reducida. En el caso de que la nieve no pueda retirarse por ser maciza, se deberá cubrir la superficie con un material como sal o arena para reducir la posibilidad de accidentes indeseados.