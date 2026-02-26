El Servicio de Impuestos Internos (IRS) indica en su sitio web oficial a todos los contribuyentes cuáles son las acciones en el historial fiscal que pueden comprometer los bienes de un contribuyente, como su coche o vivienda. Según lo indica la agencia, si se ignoran de manera reiterada los avisos de cobro y no se muestra intención de realizar un plan bipartito para saldar el pendiente, el organismo puede determinar que un embargo es el próximo paso para resolver la deuda. “Un embargo del IRS es la incautación legal de sus bienes para satisfacer una deuda tributaria. Pueden quitársele sueldos, dinero de su banco u otra cuenta financiera; o quitarle y vender su(s) vehículo(s), bienes inmuebles, y otra propiedad personal”, se indica. Las autoridades explican que antes de poder imponer esta medida es necesario que se cumplan las siguientes instancias En caso de que no se hayan fijado planes alternativos para saldar el pendiente y la agencia decida incautar el vehículo de un contribuyente, se establecerá un monto mínimo de venta para poder subastarlo. Luego la agencia notificará esta operación y aguardará al menos 10 días -que otorga a que se resuelva el conflicto de otra forma- antes de llevarla a cabo. “Las ganancias de la venta saldan el costo de quitarle y venderle la propiedad y, por último, su deuda tributaria”, se indica. Si sobra dinero, se devolverá mediante un reembolso del que IRS brindará instrucciones.