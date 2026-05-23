El firmamento de los Estados Unidos presentará uno de los fenómenos astronómicos más asombrosos de los últimos años el 3 de marzo de 2026, cuando se lleve a cabo un eclipse lunar total, conocido popularmente como Luna de Sangre.

A lo largo de más de una hora, el satélite natural adoptará un profundo tono rojizo, un fenómeno que siempre provoca admiración tanto en especialistas como en observadores ocasionales.

Este fenómeno no solo se distingue por su esplendor visual, sino también por su duración notable, ya que la fase total se prolongará durante aproximadamente 82 minutos, convirtiéndolo en uno de los eclipses lunares más prolongados de la década.

Las razones por las cuales la Luna adquirirá un tono rojizo durante el eclipse total

La denominada Luna de Sangre se manifiesta cuando la Tierra se sitúa de manera precisa entre el Sol y la Luna, proyectando su sombra de forma total sobre el satélite natural. En contraposición a la creencia popular, la Luna no se torna invisible: la atmósfera terrestre actúa como un filtro que atenúa la luz solar, permitiendo que solo los tonos rojizos lleguen a incidir sobre la superficie lunar.

Este fenómeno no conlleva ningún peligro para la visión, lo que posibilita la contemplación del eclipse lunar total sin necesidad de protección específica. Los astrónomos sugieren seleccionar ubicaciones con mínima contaminación lumínica y, para aquellos interesados en la fotografía, utilizar un trípode y ajustar las configuraciones de exposición prolongada para una mejor captación de los matices cromáticos.

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Dónde y a qué hora será visible la Luna de Sangre en Estados Unidos.

La visibilidad del eclipse lunar de marzo de 2026 presentará variaciones en función de la región geográfica. En gran parte del oeste y centro de Estados Unidos, este fenómeno podrá ser observado en su fase total, mientras que en las áreas del este, la observación será de carácter parcial.

Ciudades como Chicago, Seattle, Los Ángeles, Denver y Dallas contarán con condiciones propicias para seguir el fenómeno en su casi totalidad. Por el contrario, en sectores del noreste y de la costa este —como Nueva York, Boston, Washington o Miami— la Luna emergirá cuando el eclipse ya haya avanzado, lo que reducirá la calidad de la experiencia visual.

El momento álgido del eclipse se producirá en las primeras horas de la madrugada, un horario que resulta ideal para aquellos aficionados a la astronomía nocturna.

Un acontecimiento astronómico de relevancia histórica y valor científico

Más allá de su aspecto visual, la Luna de Sangre ha dejado una impronta cultural significativa a lo largo de la historia. Civilizaciones ancestrales relacionaban estos eclipses con presagios y transformaciones, mientras que en la actualidad constituyen una oportunidad singular para analizar la atmósfera terrestre y comprender el comportamiento de la luz.

Dado que no se producirá un eclipse lunar total de características análogas en un periodo extenso, organizaciones astronómicas y observatorios están organizando eventos públicos, encuentros y observaciones guiadas. Para muchos, será la ocasión idónea para reconectar con el firmamento y vivenciar en directo uno de los fenómenos más intrigantes del cosmos.