La Gran Pirámide de Guiza, una de las Siete Maravillas del Mundo Antiguo, sigue fascinando a científicos y exploradores gracias a nuevos hallazgos que revelan su complejidad arquitectónica. Un reciente estudio liderado por el matemático Akio Kato, publicado en Archaeological Discovery, confirma que las caras de esta pirámide no son planas, sino ligeramente cóncavas, lo que le da una forma octogonal. Este descubrimiento plantea preguntas sobre las técnicas de construcción y la intencionalidad detrás del diseño. Desde la década de 1920, el egiptólogo Flinders Petrie observó líneas huecas en el centro de las caras de la pirámide a través de fotografías aéreas, lo que generó sospechas sobre una posible curvatura en su estructura. No obstante, el descubrimiento concluyente se produjo en 2023, cuando el físico japonés Akio Kato evidenció que las caras están diseñadas con una leve inclinación hacia adentro, lo que da lugar a una geometría octogonal única. Las fechas de su construcción se sitúan alrededor del 2500 a. C. Su diseño incorpora capas inclinadas en lugar de horizontales, lo que otorga una mayor resistencia ante fuerzas naturales como los terremotos. Además, el diseño cóncavo contribuye a mejorar la estabilidad estructural, un logro que desafía las capacidades técnicas conocidas de los antiguos egipcios. No únicamente la Gran Pirámide exhibe esta característica. Investigaciones recientes sugieren que las pirámides de Kefrén y Micerino también podrían poseer geometrías análogas, las cuales son imperceptibles a simple vista hasta la llegada de tecnologías avanzadas. Este hallazgo suscita el debate acerca de si tales diseños fueron el resultado de una planificación deliberada o si, por el contrario, son meras coincidencias derivadas del método constructivo. El transporte de materiales pesados, como las piedras utilizadas en las pirámides, se logró gracias a un innovador sistema de canales y cuencas que conectaban la meseta de Guiza con el río Nilo. Según investigaciones recientes lideradas por Hader Sheisha, geógrafo físico de la Universidad de Aix-Marseille, estos canales permitían a las barcazas acercarse directamente al área de construcción, optimizando el proceso.