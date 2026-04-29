El mapa energético global suma un nuevo acuerdo de gran escala que conecta a América Latina con Europa. En un contexto de búsqueda de seguridad energética, una potencia mundial apuesta por el gas de la región con un contrato multimillonario. El protagonista es Argentina, que firmó un acuerdo para exportar gas natural licuado (GNL) desde Vaca Muerta hacia Alemania, una de las principales economías del mundo. El acuerdo contempla: El gas provendrá de Vaca Muerta, uno de los mayores reservorios de shale gas del mundo. Este yacimiento permite: