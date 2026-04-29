Apple confirmó el cierre permanente de varias de sus tiendas antes de junio de 2026. La marca de teléfonos más importante del mundo anunció que estas locaciones no volverán a abrir sus puertas, en una decisión que atribuyó directamente al deterioro de los centros comerciales donde operan. Según Apple, los centros comerciales donde funcionan estas sedes vienen perdiendo inquilinos clave desde hace meses, lo que aceleró la decisión. Las locaciones que Apple eliminará de forma definitiva se encuentran en tres estados: Connecticut, California y Maryland. Todas operan dentro de centros comerciales que, según la propia compañía, atraviesan un proceso de declive sostenido tras la partida de múltiples comercios ancla. Las tiendas afectadas son: El cierre más complejo es el de Towson, Maryland, donde los trabajadores están sindicalizados. A diferencia de los empleados de Connecticut y California —que serán reubicados en sedes cercanas—, los de Maryland deberán postularse a puestos disponibles dentro de Apple sin garantía de reubicación automática. El sindicato que los representa, la Asociación Internacional de Maquinistas y Trabajadores Aeroespaciales (IAM), rechazó la decisión y adelantó que explorará acciones legales. El gremio también anunció que trabajará con funcionarios electos para exigirle cuentas a la compañía.