Una compañía con más de cien años de experiencia llevó a cabo el descubrimiento que cambiaría por completo la posición europea en concepto de recursos naturales para explotar. El hallazgo concretado por la minera estatal LKAB reveló el mayor yacimiento de tierras raras conocido en el continente, con un valor estimado cercano a los 64.000 millones de euros. Esto tuvo lugar en el 2023. El hallazgo se produjo en el norte de Suecia, en la región de Kiruna, un área históricamente vinculada a la actividad minera. Allí opera LKAB, una de las compañías más importantes de Europa en la extracción de minerales, que fue la encargada de identificar este nuevo depósito de tierras raras. La zona donde se realizó el descubrimiento forma parte de uno de los polos mineros más relevantes del continente, lo que facilita su futura explotación. Además, su ubicación estratégica dentro de Europa refuerza el interés de distintos actores industriales, ya que permite proyectar un abastecimiento más cercano y estable de estos recursos clave. El yacimiento identificado por LKAB contiene alrededor de un millón de toneladas de óxidos de tierras raras, una magnitud que lo posiciona como el mayor depósito conocido en Europa. Estos elementos se utilizan en la fabricación de baterías, autos eléctricos, turbinas eólicas y dispositivos electrónicos, sectores que atraviesan un fuerte crecimiento a nivel global. La oferta mundial de este tipo de minerales está altamente concentrada, con China produciendo cerca del 60% de la extracción global y controlando más del 85% del procesamiento de estos minerales. En ese contexto, el descubrimiento en Suecia no solo tiene un impacto económico por su valuación, sino también geopolítico, ya que podría contribuir a reducir la dependencia europea de importaciones externas y fortalecer su autonomía industrial.