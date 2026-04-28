Un grupo de arqueólogos descubrió un taller milenario repleto de oro en Sanxingdui, en China, el cual habría operado hace más de 3.400 años. El descubrimiento se considera clave para comprender el proceso de elaboración de valiosas reliquias y piedras preciosas halladas en la zona, como objetos de jade y piedra tallada. Según el Instituto Provincial de Investigación Arqueológica y de Reliquias Culturales de Sichuan, el taller se ubica a un kilómetro al norte de los famosos hoyos de sacrificio del sitio arqueológico de Sanxingdui, en la provincia de Sichuan. Hasta la fecha, se han recuperado más de 60.000 piezas en ese yacimiento, que sigue revelando nuevas pistas sobre el pasado del Reino Shu, una civilización enigmática que existió hace entre 4.500 y 3.000 años. Las ruinas de Sanxingdui, descubiertas en la década de 1920, abarcan 12 kilómetros cuadrados en la cuenca del río Yangtze y son consideradas uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes de los últimos años. Los investigadores han identificado más de 400 zonas con vestigios antiguos durante una investigación que se llevó a cabo a mediados del 2024. Según el arqueólogo Ran Honglin, jefe de excavación, el hallazgo del taller ofrece información valiosa sobre las técnicas de producción, los materiales utilizados y la cadena artesanal que permitió fabricar sofisticadas piezas hace más de tres milenios. Los expertos analizaron estructuras como cimientos, zanjas de ceniza, lugares de quema y áreas de procesamiento. Entre los objetos recuperados se encuentran jade, piedras en bruto, fragmentos y piezas terminadas. Esto sugiere la existencia de una cadena de manufactura relativamente completa, lo cual refuerza la hipótesis de que muchas de las reliquias halladas en el yacimiento fueron producidas localmente. El taller recientemente desenterrado representa un vínculo directo con los tesoros históricos ya encontrados en Sanxingdui, muchos de los cuales permanecían sin contexto claro sobre su origen. Las nuevas evidencias permiten reconstruir parte del proceso productivo y de distribución de estas piezas. Según la agencia Xinhua, las excavaciones seguirán avanzando en la zona para intentar determinar con mayor precisión el rol económico, social y religioso de este centro artesanal en el contexto del antiguo Reino Shu. La magnitud del hallazgo no solo es relevante para la arqueología china, sino que también potencia el valor cultural y turístico del sitio de Sanxingdui. Este nuevo descubrimiento podría fortalecer su candidatura para ser reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.