El consejo es mantener la heladera a 4 °C o menos y el freezer a 18 °C o menos.

Al comprar carne, cerdo, pescado y fiambre para guardar, no sólo hay que tener en cuenta un almacenamiento adecuado de estos productos para garantizar su seguridad alimentaria, sino también cuánto tiempo pueden conservarse en el refrigerador o heladera.

Seguir las recomendaciones expertas cuando estos alimentos se conservan en la nevera es necesario para garantizar que sean aptos para el consumo. No obstante, si se guardan dentro del freezer, los consejos sólo permitirán garantizar la calidad del producto, pero la seguridad no será un problema si se mantienen a una temperatura adecuada.

Los alimentos en el freezer son seguros para el consumo de forma indefinida, pero las recomendaciones son para garantizar su calidad.

Carne, cerdo, pescado y fiambre: cuánto tiempo pueden guardarse en la heladera

El sitio web oficial del Gobierno de Estados Unidos destinado a la seguridad alimentaria contempla que, en una heladera de 4 °C o menos y un freezer de -18 °C o menos, la recomendación es:

Carne, cerdo y pollo

Cuando sea carne de hamburguesa, carne picada o pollo : se recomienda de 1 a 2 días en la heladera y de 3 a 4 meses en el freezer.

Si es ternera fresca, cordero o cerdo: el consejo es de 3 a 5 días en la heladera y de 4 a 12 meses en el freezer.

Pescado y otros productos de mar

Peces grasos: de 1 a 3 días en la heladera y de 2 a 3 meses en el freezer.

Peces magros: de 1 a 3 días en la heladera y de 6 a 8 meses en el freezer.

Pescados como trucha o pez roca: de 1 a 3 días en la heladera y de 4 a 8 meses en el freezer.

Cangrejo o langosta: 1 día en la heladera, no se recomienda ponerlos en el freezer.

Almejas, mejillones y ostras con cáscara: de 5 a 10 días en la heladera, no se recomienda ponerlas en el freezer.

Cangrejos de río: de 3 a 5 días en la heladera y de 8 a 18 meses en el freezer.

Almejas, mejillones y ostras sin cáscara: de 3 a 10 días en la heladera y de 3 a 4 meses en el freezer.

Calamar: de 1 a 3 días en la heladera y de 6 a 18 meses en el freezer.

Fiambre

Paquetes abiertos: en la heladera de 3 a 5 días, en el freezer de 1 a 2 meses.

Paquetes cerrados: pueden permanecer dos semanas en la heladera y de 1 a 2 meses en el freezer.

Información esencial sobre la refrigeración de alimentos que todos deben conocer

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) explica que es fundamental mantener un aseo regular de la heladera y limpiar cualquier derrame tan pronto sea posible para evitar el crecimiento y proliferación de bacterias.