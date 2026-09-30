Expertos aseguran que, si llegara a implementarse en humanos, podría ser más económica que la cirugía LASIK tradicional.

Cuando el ojo no logra enfocar correctamente la luz en la retina y se genera visión borrosa, médicamente se dice que existe un error refractivo. Miopía, hipermetropía, astigmatismo son ejemplos claros y, para corregirlos y mejorar la vista, la cirugía llamada LASIK es uno de los métodos más utilizados.

El National Eye Institute (NEI) de Estados Unidos explica que más de 150 millones de estadounidenses tienen un error refractivo y muchos de ellos no lo saben.

Ahora, una nueva técnica que fue descubierta completamente por error podría eventualmente sustituir esta cirugía laser y los detalles fueron presentados en la reunión de otoño de la American Chemical Society.

Qué es la cirugía LASIK y en qué consiste

El NEI explica que la cirugía LASIK es el tipo más común para corregir errores refractivos.

Durante el procedimiento, se utiliza un láser para moldear la forma de la córnea y hacer que la visión sea más clara. Suele utilizarse para adultos con miopía, hipermetropía o astigmatismo, no para la presbicia.

“Para que el LASIK funcione correctamente, tu visión debe mantenerse estable (es decir, la graduación de tus gafas o lentes de contacto se mantiene igual con el tiempo)”, se explica. Este es el motivo por el cual muchos jóvenes deben “esperar” para operarse.

Más de 150 millones de estadounidenses tienen errores refractivos.

El nuevo método que descubrieron los expertos por accidente y podría ayudar a corregir la visión

La técnica se llama remodelación electromecánica (RME) y se presentó como un enfoque más gentil para moldear la córnea en comparación con la cirugía LASIK, cuyo procedimiento reduce la fuerza corneal y tiene los riesgos propios de un procedimiento quirúrgico.

Este nuevo método fue descubierto de forma accidental por Brian Wong, cirujano-ingeniero de la Universidad de California, Irvine, que, trabajando en técnicas para moldear el tejido del cartílago, notó que el cartílago podía cambiar de forma cuando se le aplicaba electricidad.

El científico se asoció con Michael Hill, químico del Occidental College y profundizaron sobre los efectos que esta técnica podía tener en diferentes tejidos.

Cómo es la nueva técnica en la que están trabajando los científicos

El proceso, de forma simplificada, puede explicarse de la siguiente manera

Se aplican pequeños pulsos eléctricos sobre la córnea, que generan una reacción química La electricidad modifica temporalmente su pH Este cambio afecta al colágeno y vuelve a la córnea mucho más moldeable, de forma temporal En ese momento se coloca un molde, similar a un lente de contacto, con la curvatura que se desea conseguir Para finalizar se dejan de aplicar los pulsos y el pH de la córnea vuelve a la normalidad, por lo que el tejido adopta la nueva forma

El 12 de enero de 2023 los científicos publicaron un artículo en ACS Biomaterials Science & Engineering donde se usaron ojos de conejo para demostrar que podía moldearse la córnea sin pérdida de transparencia óptica.

Hill dice que esto se publicó para preguntarse si el método era realmente posible y, tras más de dos años de trabajo, asegura que los parámetros fueron revisados y que la técnica puede llevarse a cabo.