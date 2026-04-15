Un análisis de sangre que mide una proteína llamada pTau217 puede predecir la acumulación de placas en el cerebro y el deterioro cognitivo del Alzheimer años antes de que aparezca cualquier síntoma, según un estudio publicado en Nature Communications. La investigación, realizada por científicos del Mass General Brigham, confirma que este biomarcador detecta cambios cerebrales incluso cuando las tomografías PET todavía muestran resultados normales. El estudio siguió durante un promedio de ocho años a 317 adultos mayores cognitivamente sanos, de entre 50 y 90 años, del Harvard Aging Brain Study. Todos se sometieron periódicamente a análisis de sangre, tomografías PET y evaluaciones cognitivas para determinar si los niveles de pTau217 podían anticipar la evolución de la enfermedad antes de que aparecieran anomalías visibles. Los participantes con niveles más altos de pTau217 al inicio del estudio acumularon placas amiloides con mayor rapidez, incluso cuando sus tomografías PET iniciales eran normales. En casi todos los casos en que un paciente pasó de negativo a positivo en el PET de amiloide, el aumento de pTau217 en sangre ya había ocurrido antes. El hallazgo también tuvo una lectura inversa: quienes tenían niveles bajos de pTau217 al inicio prácticamente no acumularon amiloide durante los años de seguimiento. Esto sugiere que el análisis podría identificar tanto a quienes están en riesgo como a quienes no, sin necesidad de estudios de imagen costosos. El hallazgo redefine cuándo comienza la ventana de detección. Hasta ahora, la tomografía PET era considerada la señal más temprana, capaz de revelar acumulación cerebral entre 10 y 20 años antes de los síntomas. El nuevo estudio indica que el análisis de sangre pTau217 puede anticiparse incluso al PET, ampliando esa ventana de intervención. Los autores aclaran que aún es prematuro recomendar este análisis de forma rutinaria. Sin embargo, los resultados abren la puerta a su uso en ensayos clínicos de prevención del Alzheimer, como una herramienta más accesible y económica que el PET o la punción lumbar. En 2025, la FDA ya autorizó el primer análisis de sangre para Alzheimer, marcando un punto de inflexión hacia diagnósticos menos invasivos.