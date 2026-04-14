Al momento de pensar en alimentos beneficiosos para la salud del corazón, existe un grupo en particular respaldado por diversos estudios científicos: los frutos secos. La Fundación Española del Corazón (FEC) explica la evidencia vincula su ingesta con una menor prevalencia de factores de riesgo asociados a diversas enfermedades, tanto cardiovasculares como metabólicas. Entre los frutos secos que figuran en los estudios nutricionales las almendras, nueces de Brasil, macadamia, castañas, avellanas, pacanas, piñones, pistachos y nueces, todos con un perfil nutricional que puede contribuir al cuidado del corazón. Estos alimentos destacan por su contenido de grasas saludables, principalmente monoinsaturadas y poliinsaturadas, que ayudan a reducir el colesterol LDL o “malo” y mejorar los lípidos en sangre. Además, aportan nutrientes importantes como La fundación indica que una investigación publicada en el Journal of the American College of Nutrition realizada por científicos de la Universidad Estatal de Luisiana analizó datos de 13,292 hombres y mujeres mayores de 19 años que formaron parte de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de Estados Unidos entre 1999 y 2004. Los investigadores utilizaron sus registros médicos para medir el efecto de los frutos secos que ingerían en un período de 24 horas y observaron que quienes los consumían estos alimentos presentaban Los especialistas aconsejan incorporar furtos secos de forma moderada dentro de una dieta equilibrada. Lo aconsejable antes de realizar cualquier cambio en la alimentación es realizar una consulta con un especialista de la salud.