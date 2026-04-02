El Departamento de Salud de Nueva York anunció que el verano llegará con mucho más que solo calor en el 2026. Expertos en clima advierten que debido a los climas cálidos y húmedos podría surgir una plaga de mosquitos mayor a años previos. La reproducción de mosquitos es propiciada por las altas temperaturas y la humedad, por lo que se espera que sea mucho mayor este año. Esto insta al sistema sanitario a realizar fumigaciones masivas. La llegada de grandes masas de mosquitos en este verano se atribuye a inviernos que fueron más suaves que años anteriores, abundantes lluvias y al mismo tiempo, olas de calor que se anticipan a la temporada habitual. Esto provocó que estos insectos comiencen a reproducirse con más facilidad, por la humedad y el agua estancada residual de tormentas prolongadas, algo que sin duda no solo afecta a Nueva York. El Departamento de Salud de Nueva York ejecuta un programa integral de monitoreo para esta situación, en la que se incluyen trampas, pruebas y fumigaciones en lugares selectos para reducir la posibilidad de transmisión de enfermedades como el Virus del Nilo Occidental, que se detecta en la ciudad desde 1999. En los últimos tiempos, el Virus Jamestown Canyon también fue identificado en mosquitos locales, por primera vez en la historia del Estado según lo reportado por el Departamento de Salud. En 2025, Nueva York quedó en el tercer lugar entre las ciudades del país norteamericano con mayor cantidad de mosquitos. Los Ángeles y Chicago lo superaron según los datos de varias agencias de control de plagas. No obstante, a pesar del aumento en la cantidad de picaduras registradas, la aparición del Virus del Nilo Occidental se vio en descenso, algo que las autoridades atribuyen a las medidas de precaución tomadas por las entidades correspondientes. Los expertos en el tema dan una serie de recomendaciones para contribuir a una menor reproducción de mosquitos como para cuidarse de los que ya eclosionaron. En primer lugar, se insta a deshacerse de agua estancada en recipientes luego de tormentas duraderas. A su vez, también se sugiere usar solamente repelentes que hayan sido aprobados por la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de los Estados Unidos y vestir ropa que cubra el cuerpo en zonas que representen un riesgo.