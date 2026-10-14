Los huevos pueden contener Salmonela, por lo que es fundamental garantizar un almacenamiento adecuado.

El Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria del Departamento de Agricultura resolvió a través de su sitio web oficial una duda frecuente entre los amantes de la gastronomía: ¿Los huevos deben guardarse adentro o afuera de la heladera?

La recomendación sobre su almacenado está basada en que los huevos limpios y sin romper pueden contener bacterias como la Salmonela, por lo que deben ser manipulados antes y durante la cocción de forma segura.

¿Adentro o afuera de la heladera? Dónde hay que guardar los huevos

De acuerdo con los expertos, para prevenir el crecimiento de Salmonela, los huevos deben refrigerarse lo antes posible una vez son recolectados.

“Un huevo frío dejado a temperatura ambiente puede sudar, facilitando el movimiento de bacterias. Además, cualquier salmonela que haya dentro o sobre el huevo se multiplicará a temperatura ambiente”, se indica.

En esa misma línea, como recomendación para quienes compran, se indica llevar los huevos de forma directa al hogar para guardarlos en la heladera a 4,4 °C.

La recomendación oficial es guardar los huevos en la heladera. Shutterstock

Dónde deben guardarse los huevos, según USDA

El consejo oficial es guardar los huevos en la heladera dentro de su caja, ubicados en el sector más frío del interior, nunca en la puerta.

Cómo usar huevos de forma segura: consejos de los expertos

Además de guardarlos en la heladera, se recomienda: